“Михайло Дудін” знову везе в Росію 600 тонн “уранових хвостів”

У понеділок, як очікується, судно “Михайло Дудін” з 600 тоннами уранових “хвостів” з німецького підприємства у Gronau має прибути в російський порт Усть-Луга (Ленінградська область).

Як наголошується на сайті російського відділення “Грінпіс”, “фактично мова йде про імпорт радіоактивних відходів”. Місце призначення вантажу – Новоуральськ Свердловської області. Після дозбагачення велика частина отвального гексафториду урану залишиться в Росії.

За словами антиядерного експерта російського відділення Greenpeace Рашида Алімова, з травня минулого року “хвости” привозили десять разів: кожні три тижні. Перерва на початку цього року, вважає Алімов, можливо, пов’язаний з тим, що корпорація “Росатом” переносила пункт прибуття вантажу в Усть-Лузі. Перш вантаж доставлявся в порт Петербурга, але, напевно, із-за протестів, місце вивантаження вирішили змінити.

У січні цього року представники Грінпіс передали міністерству екології Німеччини 70 000 підписів проти ввезення в Росію уранових хвостів.

В публікації сайту newsru.com, звернув увагу на інформацію російського відділення “Грінпіс”, зазначається, що губернатор Свердловської області Євген Куйвашев заявив в січні: ввезені на територію Уральського електрохімічного комбінату відходи – “потрібне для роботи сировину”. Росенергоатом в кінці січня повідомив, що уранові “хвости” стали використовувати в Росії для роботи реакторів атомних електростанцій.