Генеральна прокуратура перетворилася в ГБР. Адже раніше була думка, що тільки в ГБР можуть заводити дурні політичні справи по переслідуванню, але, виявилося, що кадри вирішують все.

Про це у своєму блозі пише блогер Семен Кабакаев.

Як тільки Венедиктова перейшла в ГПУ, з неї перейшли всі замовні справи з Банкової. Зараз збираються звинуватити у державній зраді Адмірала ВМФ Воронченко, екс-секретаря РНБО Турчинова і п’ятого президента Порошенко.

Він зазначає, звинуватити хочуть за те, що росіяни захопили наші кораблі в Керченській протоці. «Я не бачу сенсу пояснювати з правової точки зору, чому ми не винні, це вже зробив міжнародний суд. Я бачу чисто політичне переслідування, яке виконує пані Венедиктова, але звідки це переслідування?», – задається питанням блогер. Він додає, якщо Зеленський настільки ненавидить Порошенка та інших, нехай шукає мільярди, які він вкрав і про яких на дебатах кричав Зеленський, але не можуть нічого знайти і зачепилися саме за тему війни з РФ.

На думку Насіння Кабакаева, швидше за все, це справа для Путіна, щоб він краще сприймав пропозиції Зеленського на переговорах, але для самої «зеленої команди» – це шлях в Ростов. Треба вибирати на чиєму боці бути, чи з Україною, чи з Путіним.