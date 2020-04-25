“Гумконвой” РФ Києво-Печерській лаврі – це спецоперація Кремля “вовк в овечій шкурі”, – Фріз

Пропозиція Росії доставити так звань “гуманітарний конвой” у Києво-Печерську лавру є частиною спланованої спецоперації. Якщо влада України погодиться на цю провокацію, це буде зрадою національних інтересів держави.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише народний депутат із фракції “Європейська Солідарність” Ірина Фріз.

“Росія хоче доставити “гумконвой” Києво-Печерській лаврі через захворювання попів Московського патріархату на короновірус. Підключили до акції навіть публічних осіб, російських артистів та інших прибічників режиму Путіна. Все це для того, щоб інформаційно “натягнуту на вовка шкуру вівці”, – переконана Фріз.

“Росія стоїть за тім, що саме УПЦ МП закликала вірян не боятися та йти на великодні свята до їхніх храмів. Фото зі Святогірської та Почаївської лаври у великодні дні є доказом того, що порушувались не лише карантині заходь, а й ті, що таким чином Кремлем через московську церкву в Україні проводилася спецоперація на наших теренах”, – нагадує Фріз.

Вона також наводити ймовірний план такої операції спецслужб Кремля.

“Перший крок. Створення в лаврах – Києво-Печерській, Святогірській, Почаївській – спалахів захворювання на COVID-19. Другий. Збір “гумдопомоги” та вимога РФ до України прийняти її. Цей вантаж доставляти під військовою охороною та в супроводі представників розвідки, як це було, наприклад, в Італії. Третій. Взяття де-факто цих територій під абсолютний контроль із метою проведення акцій із дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті, створення картинки для ЗМІ, дискредитація України тощо”, – пише нардеп.

Фріз застерігає представників влади в Україні від участі в реалізації планів країни-агресора.

“Допуск під будь-яким поглядом цих “гуманітарних” вантажів до Києва чи інших міст є прямою зрадою національних інтересів держави”, – зазначає представник “Європейської Солідарності”.

Фріз наголошує, що Росія має насамперед займатися власними проблемами, адже кількість інфікованих коронавірусом там постійно зростає. “За минулий день в Російській Федерації зафіксували близько 6 000 нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих перевищила 68 500. Нехай допоможуть спочатку собі”, – зазначає Фріз.