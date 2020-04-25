“Ви не мавпа, ві – звичайний манкурт”: ветеран АТО розніс скандального Усика

Ветеран АТО Леонід Остальцев висловився на адресу українського боксера Олександра Усика.

Ветерана обурило те, що Усик давши інтерв’ю колишньому “регіоналу” Олені Бондаренко в ефірі “Ехо Києва” – “української платформи з проросійською пропагандою, яка працює на російські гроші”.

Остальцев додав, що це ЗМІ опублікувало нібито розслідування про опитування киян щодо так званих “Л/ДНР”, в якому смороду “переважно виступив за ці псевдореспублики”.

“Олександр, будучи чемпіоном світу з боксу, будучи українцем, ви повинні мати чітку і обгрунтовану позицію, а не півтори години говорити про “мир-дружбу-жуйку” і зверху приправити це православ’я ям і дружбою “у Христі”, – сказав ветеран.

“На вашому плечі, Саша, такий же герб, як і на моєму, але різниця між нами в тому, що я українець, а від чи можна так назвати вас – не знаю. Також різниця в тому, що я не пробачу тисячі вбитих українців”, – додав він,

Крім того, Остальцев нагадав, що першим убитим військовослужбовцем української армії був кримчанин Сергій Кокурін: “До цього причетні ті, з ким ви вітаєтесь і з кім не хочете говорити на незручні теми. А ваш побратим Василь Ломаченко постити їх у собі в Instagram і не бачить в цьому жодної проблеми”.

Ветеран також вибачився, що назвавши Усика “мавпою”.

“Проаналізувавши сказане мною про вас, подивувавшись інтерв’ю, прочитавши висловлювання – я все ж повинен вибачитися. Ви не мавпа. Мавпи – це мирні тварини. Про вас, Олександре, можна сказати одним словом – ві звичайний манкурт”, – заявивши він.