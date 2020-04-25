Чоловік прострелив ноги поліцейському: з’ясувалися нові деталі події у Києві

У Києві затримали чоловіка, який поранив поліцейського в Оболонському районі. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

«У 28-річного правопорушника, який був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчі вилучили пристрій для відстрілу гумових куль», — повідомили в поліції.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За скоєне нападнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомили в поліції, по дорозі додому поліцейський помітив підозрілого чоловіка біля машин. Він вирішив простежити за невідомим, а коли той помітив, що за ним стежать, почав погрожувати. В ході конфлікту зловмисник вдарив поліцейського в обличчя. Після цього він почав тікати. Поліцейський побіг за злочинцем і наздогнав його на вулиці Вишгородській, де між ними почалася бійка.

«В ході бійки злочинець дістав зброю і зробив чотири постріли в бік співробітника поліції. У цей момент на місце події під’їхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, які затримали правопорушника на місці», — йдеться в повідомленні поліції.