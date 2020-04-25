Верланов про своє звільнення: Це не просто політичне рішення, це – зміна курсу

Сергій Верланов вважає, що звільнення його з посади голови Державної податкової служби та звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова є нічим не обґрунтованим «політичним рішенням».

Про це він заявив в ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером».

«Я вважаю, що це є зміною курсу. Рішення політичне. Ці рішення не мають жодної підстави щодо ефективності», — сказав Верланов.

Колишній голова податкової досі не знає, хто саме ініціював його звільнення, а його самого навіть не запросили на засідання Кабміну.

«У мене немає інформації, хто ініціював подання, тому що нас не кликали (на засідання Кабміну, — ред.). Думаю, що ми піднімемо ці матеріали, вони будуть в пресі завтра-післязавтра», — додав звільнений глава податкової.

Також, за його словами, жодних консультацій з приводу цього рішення з ним не проводилося.

«Міністр фінансів не проводило жодних консультацій зі мною як з головою Державної податкової служби, до речі, ми брали участь у конкурсі і у нас 5-річний контракт, хоча законодавство було змінено, але чисто по-людськи треба було поговорити з нами. Цього зроблено не було», — говорить Верланов.

Колишній голова податкової стверджує, що зміна курсу відбувалася одразу після зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками бізнесу в лютому.

До причин звільнення він також відносить виконання плану по збору податків вперше за 8 років, і робота податкової може не подобатися політичним опонентам.

«Державна податкова служба вперше за 8 років у 2019 році виконала план, перші 6 місяців 2019 року було недовиконання, другі 6 місяців і останні 4 ми виконали і перевиконали план. Виповнюється вперше за 4 роки план по акцизах, за горілчаним виробам. Я думаю, що це все не подобається нашим політичним опонентам», — повідомив Верланов.

Крім того, Верланов повідомив, що 24 квітня подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про злочин екс-міністром фінансів Ігорем Уманським.

«Вчора мною було подано заяву в Офіс генерального прокурора за заявами Ігоря Уманського щодо неправдивого повідомлення про злочин. Я думаю, що як раз за 6 місяців ми поставимо в цій ситуації крапку», — сказав він.