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Животные вторгаются в города во время карантина (фото)

26.04.2020

Животные, как дикие, так и одомашненные, перемещаются в города, которые теперь пусты.

1.

Дикие кабаны бродят рядом с жилым зданием в Хайфе, на севере Израиля.

2.

Койот стоит на обочине дороги в районе.

3.

Трава на популярной площади Рима Пьяцца Навона после огромного падения числа посетителей в Риме.

4.

Пума была обнаружена в в Сантьяго, Чили.

5.

Медуза плавает в прозрачных водах каналов Венеции в Италии.

6.

Обезьяна пересекает дорогу возле Президентского дворца Индии во время 14-часового комендантского часа в Нью-Дели.

7.

Козлов можно увидеть возле церкви в Лландидно, Уэльс, Великобритания.

8.

Мужчина кормит оленей в жилом комплексе Гарольд Хилл в Ромфорде, Великобритания.

9.

Краснохвостый ястреб пирует голубем в овечьем лугу Центрального парка в центре Манхэттена.

10.

Уток можно увидеть возле Комеди Франсез в Париже.

: https://fullpicture.ru

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