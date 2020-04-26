Животные вторгаются в города во время карантина (фото)

Животные, как дикие, так и одомашненные, перемещаются в города, которые теперь пусты.

1.

Дикие кабаны бродят рядом с жилым зданием в Хайфе, на севере Израиля.



2.

Койот стоит на обочине дороги в районе.



3.

Трава на популярной площади Рима Пьяцца Навона после огромного падения числа посетителей в Риме.



4.

Пума была обнаружена в в Сантьяго, Чили.



5.

Медуза плавает в прозрачных водах каналов Венеции в Италии.



6.

Обезьяна пересекает дорогу возле Президентского дворца Индии во время 14-часового комендантского часа в Нью-Дели.



7.

Козлов можно увидеть возле церкви в Лландидно, Уэльс, Великобритания.



8.

Мужчина кормит оленей в жилом комплексе Гарольд Хилл в Ромфорде, Великобритания.



9.

Краснохвостый ястреб пирует голубем в овечьем лугу Центрального парка в центре Манхэттена.



10.

Уток можно увидеть возле Комеди Франсез в Париже.



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