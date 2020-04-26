Животные вторгаются в города во время карантина (фото)

Животные, как дикие, так и одомашненные, перемещаются в города, которые теперь пусты.
1.
Дикие кабаны бродят рядом с жилым зданием в Хайфе, на севере Израиля.
2.
Койот стоит на обочине дороги в районе.
3.
Трава на популярной площади Рима Пьяцца Навона после огромного падения числа посетителей в Риме.
4.
Пума была обнаружена в в Сантьяго, Чили.
5.
Медуза плавает в прозрачных водах каналов Венеции в Италии.
6.
Обезьяна пересекает дорогу возле Президентского дворца Индии во время 14-часового комендантского часа в Нью-Дели.
7.
Козлов можно увидеть возле церкви в Лландидно, Уэльс, Великобритания.
8.
Мужчина кормит оленей в жилом комплексе Гарольд Хилл в Ромфорде, Великобритания.
9.
Краснохвостый ястреб пирует голубем в овечьем лугу Центрального парка в центре Манхэттена.
10.
Уток можно увидеть возле Комеди Франсез в Париже.
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