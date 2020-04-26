У Берліні близько тисячі осіб демонстрували проти карантину через COVID-19

Попри заборону на демонстрації близько тисячі осіб вийшли в суботу, 25 квітня, в Берліні на протест проти карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19.

Про це пише DW.

Демонстранти зібралися на площі Рози Люксембург. Чимало з них стояли перед загорожею, яку виставила поліція, щоб завадити проведенню на площі масових заходів. Поліцейські неодноразово зверталися до протестувальників з вимогою розійтися, деякі демонстранти були затримані.

Згодом учасники акції розійшлися. Серед них були представники різних політичних течій, зокрема представники правопопулістів та політики з “Альтернативи для Німеччини”, проте на протест вийшли й люди без політичної орієнтації. Дехто з протестувальників медитував.

Противники карантину збираються щотижня у німецькій столиці, це вже була четверта така демонстрація. Аналогічна акція відбулася 24 квітня також у Штутгарті – у ній взяли участь кількасот осіб.