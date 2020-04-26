У Дніпропетровській облраді спростували інформацію про затримання мера Покриву

У Дніпропетровській обласній раді спростували інформацію про те, що мер Покриву Адександр Шаповал був затриманий.

Про це повідомив голова облради Святослав Олійник.

«Інформація про затримання мера Покриву Олександра Шаповала, яку поширив Борис Філатов, не відповідає дійсності», — зазначив Олійник.

При цьому голова облради підтверджує, що слідчі дії дійсно проводяться.

«Прокуратура і поліція проводять слідчі дії, перевіряють підрядників за епізодами діяльності і житлово – комунальне господарство міста. Адміністрація міста Покрив працює в штатному режимі», — повідомив голова облради.

Він зазначив, що не має сумнівів в порядності голови Покриву.