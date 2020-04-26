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У Моз порадили не зволікати зі зверненням до лікаря при отруєнні через смог

26.04.2020

Тим, хто відчуває симптоми отруєння продуктами горіння, наприклад після задимлення від пожеж, потрібно негайно звернутися за допомогою до медиків.

Така рада, на тлі утворення смогу з-за загорянь дали в Моз.

«Зараз у Києві та Київській області утворився зміг через спалювання сухостою. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Однак цей дим може викликати головний біль, кашель, проблеми з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані, а також ряд захворювань та алергії», — йдеться в повідомленні.

Прес-служба відомства зазначила, що для уникнення негативних наслідків смогу необхідно дотримувати наступні правила:

не виходити на вулицю вранці;

не палити і не вживати алкоголь;

уникати тривалих прогулянок;

пити 2-3 літри рідини в день;

щільно закривати вікна та двері;

промивати ніс і горло;

включати системи кондиціонування та очищення повітря;

вживати кисломолочні продукти, підсолену й лужну воду;

робити вологе прибирання будинку;

не спалювати листя та сухостій.

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