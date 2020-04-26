Держава заплатити 90 тисяч за незаконний арешт чоловіка, який знімав судове засідання

Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення 90 тис. грн моральної шкоди за неправомірне притягнення особи до адміністративної відповідальності та призначення покарання у вигляді адміністративного арешту.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанову від 16 квітня.

14 листопада 2016 року харків’янін Максим Корнієнко проводив відеозйомку з мобільного телефону відкритого судового засідання під головуванням судді Вовчанського райсуду Харківської області Ірини Уханьової І.З., яка висловила вимогу не знімати. Почувши прохання обґрунтувати заборону, суддя оголосила перерву і запросила до зали працівників поліції, які на її вимогу і без з’єднання ясування обставин вивели громадянина з залу.

Чоловіка доставили до відділку поліції і склали адмінпротокол, про злісну непокору працівникам поліції. Того ж дня та сама суддя Уханьова розглянула протокол і призначила порушнику 15 діб адміністративного арешту. Через 9 діб Корнінка звільнили, бо апеляційний суд повернувши протокол поліції на дооформлення. Пізніше вже інший суд та інша суддя закрили справу за відсутністю складу адмінправопорушення.

У матеріалах справи не було доказів, що вимоги поліції в судовому засіданні були законними. Фактично виконували поліцейські судді Уханьової.

Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, встановлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Суд вмотивованим рішення може видалити особу з залу за дії, що свідчать про неповагу до суду або учасників процесу. Але суддя Уханьова не приймала рішення про видалення кого-небудь з залу.

За ч. 4 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присутні в залі судового засідання особи і представники ЗМІ можуть проводити фотозйомку, відео – та аудіозапис з використанням портативних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Відтак особа мала право бути присутньою у судовому засіданні і знімати відео.

Чоловік подавши позов про компенсацію йому 2 млн грн моральної шкоди за рахунок бюджету.

У січні 2020 суд першої інстанції задовольнив вимоги частково – на суму 90 тисяч. Суд вважає, що 2 млн грн – це забагато і не пропорційно стражданням.

Гроші стягуються з державного бюджету через казначейську службу

Рішення оскаржило державне казначейство, вказуючи, що не завдавало ніякої шкоди позивачу і не вступали з ним у жодні відносини, тому не має виплачувати йому моральну шкоду.

Суд апеляційну скаргу не задовольнив, оскільки Державне казначейство є відповідальною установою, яка здійснює стягнення з державного бюджету.

Щодо судді Уханьової, то спочатку її пропонувала взагалі звільнити. Але згодом Вища рада правосуддя змінила рішення на відсторонення від роботи на 6 місяців з тимчасовим позбавленням доплат і направленням до Національної школи суддів для підвищення кваліфікації з курсу суддівської етики.

Працівникам патрульної поліції, яка проводила затримання в залі суду, оголошено доґані.

Крім того, як заявив сам сайту Корнієнко, за його заявою зареєстроване кримінальне провадження щодо дій судді Уханьової і співробітників Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області – за статтями – 365 (перевищення влади або службових повноважень), 371 (завідомо незаконні затримання, привід або арешт), 374 (порушення права на захист), 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу України.