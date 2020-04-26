В Одесі, незважаючи на заборону влади, працюють ринки

В Одесі поступово починають працювати ринки, які продають продукти харчування та інші товари.

При цьому формально, робота ринків заборонене із-за карантину, пов’язаного з поширенням коронавіруса.

Про це повідомляє «Думська».

У суботу, 25 квітня, працював Новий базар, відкрилися багато прилавки Південного ринку, а на Північному ринку було дуже багато покупців. «Старий» Привоз як і раніше закритий, але магазини і ряди «Нового Привозу» функціонують.

Ринок «Черемушки», Київський, Слобідської не торгували — на відміну від міні-ринків на 6-й і 7-й станції Фонтану, а також ринку біля Будинку меблів.

Також стихійні продавці торгують, зокрема, на вулиці Бочарова, а окремо стоять овочеві крамниці навіть не закривалися. Працюють і багато контейнери «Сьомого кілометра».

«Поліція, за нашими даними, реагує на цю діяльність досить вибірково», — повідомляє «Думська».