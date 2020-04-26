Белоснежка по-азиатски: Сеть умилило видео, как за девушкой следуют семь морских свинок

В Сети набирает популярность видео, на котором семь морских свинок, выстроившись друг за дружкой, буквально по пятам следуют за девушкой.

Об этом сообщает Ридус.

Вся соль в том, что девушка — черноволосая и белокожая — вылитая Белоснежка, пусть и азиатского разлива. Ну, а морских свинок ровно семь штук. Точь-в-точь кавайная вариация гномов из всем знакомой сказки. Видео презабавное, но короткое… не удивлюсь, если предприимчивые мультипликаторы снимут его расширенную аниме-версию.

Пользователи тоже подметили поразительное сходство: «Все ясно. Дисней тизерит новую версию «Белоснежки»!», «Какая прелесть! Она заботливая хозяйка, раз животные так ее любят и слушаются», «Самый милый паровозик в мире!».