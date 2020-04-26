Такі поради можуть вбити: Супрун попередила про нових фейках про коронавірус

Уляна Супрун розповіла про популярні міфи про COVID-19 і спростувала фейки

Коронавірус в Україні вже діагностували у 8125 пацієнтів, а від ускладнень хвороби помер 201 людина. Поки весь світ чекає вакцину від COVID-19 і вчені шукають ефективні способи боротися з пандемією, в мережі з’являється маса неперевіреної інформації про інфекцію, з сумнівними і шкідливими порадами.

Уляна Супрун зібрала добірку найбільш поширених міфів про коронавірус і розвінчала нові фейки. Колишній керівник Моз опублікувала спростування у своєму Facebook.

Топ міфів про COVID-19

Курці хворіють коронавірусом рідше, ніж люди, які не палять

Такий висновок зробили на основі одного дослідження, яке включало 140 пацієнтів в Ухані в Китаї. Серед цих 140 хворих COVID-19 було тільки 1,4% курців.

«І це (в основному медіа) розцінили як сигнал, що можна поширювати статті з заголовками, що курці не хворіють! Навпаки куріння підвищує ризик заразитися вірусом SARS-CoV-2, а також може ускладнити перебіг хвороби», — написала Супрун і пояснила, як саме.

Під час куріння люди частіше стосуються свого обличчя, у курців більш високі ризики захворіти на гострі респіраторні інфекції (паління збільшує ймовірність того, що їх хід буде важким), і ще куріння підвищує ризик мати хронічні хвороби легенів і викликає недолік кисню в організмі — гіпоксію.

Платівки»блокувальники» коронавіруса

Бейджі, пластинки або будь-які інші пристосування для «блокування» вірусу нібито працюють таким чином, що після активації виділяють діоксид хлору — це начебто створює захисний купол діаметром в один метр навколо носія.

Такі «блокувальники» вірусу не тільки недієві, але й небезпечні, адже при контакті з вологістю (або навіть потім може виникати хімічна реакція. Утворюється кислота залишає хімічний опік на тілі.

Перекис водню допомагає лікувати COVID-19

Перекис водню можна використовувати як засіб для механічного промивання відкритої рани або знезараження ураженої ділянки шкіри. Також немає жодних доказів його ефективності для загоєння ран і знищення бактерій і вірусів, зокрема, зазначила Супрун.

Якщо ж пити перекис водню, як радять фейкові дослідження, можна заробити ряд побічних ефектів, включаючи утрудненим диханням або непритомністю. Це може призвести і до смерті!

Вишки 5G поширюють вірус

«Черговий російський фейк, з-за поширення якого в Британії почали підпалювати і знищувати вежі 5G мобільних операторів. Начебто радіохвилі якимось чином пригнічують імунну систему, а також володіють здатністю поширювати вірус теж!» — написала Супрун.

ВООЗ підтвердила, що віруси не можуть поширюватися радіочастотними хвилями.

«Основний шлях розповсюдження вірусу — через тісний контакт з хворим COVID-19 людиною. Невеликі краплі рідини з носа або рота поширюються під час того, як хвора людина кашляє, чхає, розмовляє або видихає повітря. Також вірус можна підхопити з поверхні, яких стосувалася хвора людина, а потім занести його в свій організм, торкнувшись носа, рота і очей», — нагадала медик.

Якщо затримати дихання на 10 секунд, можна самостійно діагностувати COVID-19

Мова йде про повідомлення нібито тайваньських або китайських вчених. Вони стверджують, що якщо ви затримаєте дихання на 10 секунд і є відчуття дискомфорту або навіть кашель, то у ваших легенях є фіброз (кінцева стадія запальних або деструктивних процесів). Мовляв, це і є першим симптомом COVID-19.

«Запам’ятайте: немає ніяких наукових доказів ефективності цього дихального вправи як тесту на вірус. Для підтвердження наявності вірусу SARS-CoV-2 в організмі необхідно проводити ПЛР-тестування», — розповіла Супрун.

Алкоголь захищає від коронавіруса

Незважаючи на поширене уявлення про те, що алкоголь міцніше 60 градусів за аналогією з антисептиком повинен дезінфікувати і вбивати вірус «зсередини», це так не працює.

Споживання будь-якого алкоголю становить небезпеку для здоров’я. Але вживання етилового спирту високого вмісту (етанол), особливо з додаванням метанолу може призвести до серйозних наслідків для здоров’я, включаючи смерть.

Можна розпорошувати алкоголь або хлоровмісні розчини на тіло, щоб вибити вірус

«Ні, це не допоможе знищити вірус, особливо, якщо він вже потрапив в організм. Розпорошення таких речовин може бути шкідливим для одягу або слизових оболонок (тобто очей, рота). Хлор або спирт можуть бути корисними тільки для дезінфекції поверхонь, але їх потрібно використовувати за відповідними рекомендаціями та інструкціями», — пояснила екс-чиновник.

Чоловіки втрачають здатність до розмноження після того, як перехворіли COVID-19

Існують віруси, які впливають на чоловічу фертильність, проте досі рано говорити, чи діє аналогічно вірус SARS-CoV-2. Відзначено, що у обстежених чоловіків, що перехворіли коронавірусом, був знижений рівень гормонів, необхідних для нормального функціонування репродуктивної системи. Але досі не підтверджено і не спростовано вплив вірусу SARS-CoV-2.

Ультрафіолет і сушки для рук вбивають вірус

«Вірус можна знищити миттям рук з милом не менше 30 секунд або обробкою шкіри рук антисептиком із вмістом спирту не менше 60%. Не варто використовувати ультрафіолетові лампи для того, щоб продезінфікувати руки. Це може викликати роздратування шкіри», — написала Супрун.

Вона додала, що сушка для рук також не знищує вірус. Навпаки — всередині пристрою може утворюватися сприятливий для поширення вірусів середовище, а повітря з сушіння — переносити його на щойно вимиті руки.

«Пам’ятайте, будь-яка дезінформація під час пандемії небезпечна! Тому поширюйте правду, керуйтеся критичним мисленням і бережіть себе», — закликала Супрун.