З сайту АТ “Укргазвидобування” зник фінансовий звіт за 2019 рік

9 квітня 2020 року Енергетичний фронт повідомляв про ті, АТ “Укргазвидобування” опублікувало фінансову звітність і звіт незалежного аудитора за 2019 рік, з посиланням на його розміщення на офіційному сайті АТ “Укргазвидобування”.

Сам звіт було розміщено за цим посиланням.

На даний час зазначений звіт зник із офіційного сайту АТ “Укргазвидобування”, а за вказаним посиланням зазначається, що такої сторінки не існує. Наразі останній звіт на сайті газовидобувного підприємства в розділі “Фінансова звітність” – це звіт за 9 місяців 2019 року.

Нагадаємо, що згідно опублікованого раніше звіту, за підсумками 2019 року АТ «Укргазвидобування» при незмінних доходах 78,9 млрд грн, отримало чистий прибуток у розмірі 19,05 млрд грн, що на 30% або ж на 8 млрд грн менше ніж у 2018 році. При цьому у 2019 році збиток від вибуття, переоцінки та зменшення корисності основних засобів зріс на 8,2 млрд грн або у 19 разів в порівнянні із 2018 роком.

Оскільки одночасно із публікацією звіту АТ “Укргазвидобування” в ЗМІ з’єднання з’явилася інформація про те, що Кабінет Міністрів України має намір провести ревізію фінансово-господарської діяльності НАК “Нафтогаз України” щодо достовірності фінансової звітності та визначення додаткових прибутків, то доступ до попередньої версії фінансового звіту АТ “Укргазвидобування” за 2019 рік, в якому зазначається про зменшення чистого прибутку підприємства на 30% може мати важливе значення для такої ревізії.

Враховуючи зазначене, ми публікуємо повну фінансову звітність і звіт незалежного аудитора АТ «Укргазвидобування за 2019 рік, яка містилась на сайті АТ «Укргазвидобування» станом на 9 квітня 2020 року (див. нижче).

Також хотілось би почути офіційну позицію та пояснення групи Нафтогаз щодо зникнення зазначеного звіту із офіційного сайту АТ “Укргазвидобування” та чи вносились якісь зміни до фінансового звіту напередодні оголошеної в ЗМІ ревізії фінансово-господарської діяльності НАК “Нафтогаз України”.

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