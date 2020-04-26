Саакашвілі заявив, що впевнений у Зеленском і його таки призначать на посаду віце-прем’єра України

Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі, який в свій час також був президентом Грузії, заявив, що він розраховує на те, що український парламент таки проголосує за його призначення на посаду віце-прем’єр-міністра України, тридцятого квітня.

Про це він написав пост на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», двадцять четвертого квітня.

Як відомо, вчора, 24 квітня було проведено засідання парламенту, на якому повинен був бути розглянутий, як на це сподівався Саакашвілі, питання його призначення в уряд. Колишній грузинський лідер зазначив: «Я залишаюся повністю впевненим у тому, що з боку президента України Володимира Зеленського, а також більшості депутатів з «Слуги народу» та інших фракцій буде підтримка. Як наслідок ми будемо готуватися до голосування у четвер, тридцятого квітня».

У свою чергу прем’єр-міністр Георгій Гахарія заявив, що Тбілісі може відкликати власного посла в Києві у разі призначення Саакашвілі на посаду в Кабінеті міністрів української держави. У відповідь на таке повідомлення, зовнішньополітичне відомство української держави відзначив, що з грузинського боку Україна ніяких офіційних звернень від Грузії не отримувала.