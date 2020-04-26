Прямий діалог з «Л/ДНР»: Росія нахабно вимагала «правильної поведінки» від Зеленського

У Росії повідомили, що не бачать можливості проведення нового саміту в «нормандському форматі», поки українська влада «правильно не поведуть себе з терористами з «Л/ДНР».

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

«Ми ніколи не будемо домовлятися про новий саміті, поки не будуть чесно, повноцінно і сумлінно виконані всі ті рішення, які приймалися в Парижі», – сказав дипломат

За його словами, в української влади немає іншого шляху, крім як «вести себе правильно в Контактній групі і досягати домовленостей з Донецьком і Луганськом».

Лавров зазначив, що поки виконано одну з паризьких домовленостей – обмін полоненими.

Також він нагадав, що імовірно в четвер, 30 квітня, пройде відеоконференція глав зовнішньополітичних відомств країн нормандського формату (Росія, Німеччина, Україна, Франція).

«Ми дійсно запланували на наступний тиждень проведення відеоконференції міністрів закордонних справ нормандського формату. Коли в Парижі збиралися лідери чотирьох країн в грудні минулого року, вони домовилися, що зовнішньополітичні радники і міністри закордонних справ будуть наглядати і контролювати виконання тих домовленостей, які були досягнуті в Парижі», – додав Лавров.

Однак міністр країни-агресора вважає, що переговори не принесуть результату, звинувачуючи в цьому Україну.

«Я передбачаю досить, напевно, важлива розмова на рівні міністрів, тому що про все це ми говорили багато разів у Німеччині та Франції. Просили їх взяти на себе обов’язок все-таки спонукати українську владу до чесної і конструктивної роботи. Але якогось результату, відверто кажучи, не очікую від цієї відеоконференції, крім того, що українські колеги напевно знову будуть говорити: «Давайте швидше збиратися в Берліні», – розповів Лавров.