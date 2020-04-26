У Красноярську головлікар госпіталю на нараді з главою Моз випала з вікна

У Красноярську впала з великої висоти в. о. керівника госпіталю ветеранів воєн. Жінці провели термінову операцію, вона жива, але лікарі утримуються від будь-яких прогнозів.

Глава лікарні випала з вікна свого кабінету на 5-му поверсі в ході селекторної наради з головою крайового Моз, передає «ТВК Красноярськ». За його інформацією, головлікар у розмові з міністром нібито оскаржувала готується перепрофілювання госпітального корпусу під прийом пацієнтів з коронавирусной інфекцією.

Інші обставини НП не уточнюються, йде розслідування.

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров’я Ростовської області була госпіталізована з інфарктом із засідання штабу з коронавирусу.