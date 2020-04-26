Німецьких футболістів хочуть зобов’язати грати в масках і заборонять святкувати голи

Міністерство праці Німеччини планує ввести додаткові заходи безпеки для футболістів з-за загрози поширення коронавіруса.

Про це повідомляє oxu.az з посиланням на Spiegel.

Раніше стало відомо, що сезон може поновитися 9 травня.

Для того, щоб мінімізувати ризик зараження, гравців можуть зобов’язати носити захисні маски під час матчу. Маска не повинна буде сповзати з обличчя, щоб спортсмени не торкалися до них під час гри.

Кожні 15 хвилин зустріч буде перериватися, щоб футболісти зробили перепочинок і замінили маски. У цей час гравці повинні дотримуватися дистанції один від одного 1,5 метра.

Арбітри отримають право карати спортсменів за непотрібний контакт. Наприклад, за обійми після голу.

Для виїзних ігор команди повинні повністю викуповувати готелю і заселяти всіх гравців і представників тренерського штабу в окремі номери.