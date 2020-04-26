«Шахтар» має намір підписати талановитого земляка Мессі

Чемпіон України донецький «Шахтар» збирається підсилитися черговим гравцем з Південної Америки. На цей раз скаути донеччан активно зацікавилися аргентинським хавбеком «Бока Хуніорс» Ніколасом Капальдо.

Як повідомляє журналіст Mindo Boca Луїс Фрегосси, скаути стежили за його грою на передолімпійському турнірі в Колумбії в січні, інформує «Апостроф».

Селекціонери передали керівництву «Шахтаря» хороші відгуки про футболіста, після чого боси клубу вирішили підписати гравця в найближче трансферне вікно.

Зазначимо, що Капальдо виступає за молодіжну збірну Аргентини, за яку зіграв 8 матчів і забив 2 голи.

За даними ресурсу Transfermarkt, гравець оцінюється в 2,3 млн євро. Його угода з аргентинським клубом розрахована до літа 2021-го.