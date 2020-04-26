Пожежник, тушивший ЧАЕС разом з Василем Ігнатенко, розкритикував серіал HBO

Інспектор реакторного цеху №1, який гасив пожежу разом з Василем Ігнатенко, Петро Шаврей зізнався, що йому не подобається серіал НВО «Чорнобиль», а після перших хвилин перегляду у нього піднявся тиск.

Так, за словами Петра Шаврея, в серіалі показали неправду. Таку заяву інспектор реакторного цеху №1 зробив на питання про те, як вів себе керівництво станції.

«У фільмі показали неправду. Директор станції вів себе відмінно. Я перебував з ним в противорадиационном бункері. Ми, три офіцери, в перший день там чергували. Брюханов знаходився в штабі. Я кожні 15 хвилин підходив до дверей, щоб отримати вказівки, і передавав їх нагору», – згадує Шаврей.

Петро Шаврей

Також Петро розповів і про головного інженера Дятлове, який у фільмі показаний жорсткою людиною:

«Я його добре знав. Він був на своєму місці. Так, жорсткуватий, своєрідний, зі своїм характером. Був і твердий, і грубуватий. Він по науці директору практично не підкорявся. Як і у Брюханова у нього в кабінеті стояла урядовий зв’язок. Брюханов не хотів проводити експеримент, а він його не слухав. Тому що Москва безпосередньо йому давала вказівки проводити експеримент. Його примушували. Ніхто ж не чув, що йому говорили. Йому говорять під час експерименту, що автоматика не спрацьовує, не треба продовжувати. А він доповідає спочатку в Москву, а потім приходить і каже: «Робіть». Він виконував свої обов’язки».