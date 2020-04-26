Штаб Навального розповів про московському хостелі, де 60 осіб живуть на карантині без їжі і електрики

З 1 квітня близько 60 осіб виявилися замкнені на карантин у московському хостелі, який розташований в торговому центрі «Маяк» в районі Чертаново Центральне, повідомляє штаб Навального

За даними штабу, 22 квітня в хостелі відключили воду в душовій і на кухні, 24 квітня — електрика (за винятком коридору). Кур’єрам нібито не дозволяють залишати їжу біля дверей. Їжу і воду доводиться затягувати в кімнати на мотузці через вікна.

В приміщенні є люди, хворі COVID-19. Їх кількість, пише штаб Навального, постійно зростає.

Що ще відомо:

Жителька хостелу, яка представилася Катериною, розповіла, що 1 квітня, після того як з хостелу вивезли першого зараженого, відразу ж розпочався карантин. З тих пір карантин продовжують, так як в готелі з’являються нові хворі. За дотриманням режиму стежать поліцейські.

Заступник головного санітарного лікаря по ЮАО Ірина Михейкина у телефонній розмові з одним з постояльців повідомила, що хостел дійсно перетворився в обсерватор, а організацією харчування і дезінфекцією повинна займатися адміністрація готелю.

Адміністратор Наталя в телефонній розмові з кореспондентом штабу сказала, що не працює в хостелі. При цьому вона пояснила, чому мешканцям відключили воду: «Власник по-моєму відключив, аварійна ситуація там, поняття не маю (коли полагодять)».

Штаб Навального зажадав від мера Москви Сергія Собяніна відновити подачу електроенергії і води в готель, а також розселити здорових і хворих постояльців.