ЗАЗ готовится к выпуску нового народного автомобиля

ЗАЗ прекратил серийное производство легковых автомобилей в 2017 году. Однако, в свете того, что к нему проявили интерес иностранные автопроизводители, не исключено появление нового украинского народного автомобиля. В Сети показали, как может выглядеть новый ЗАЗ Lanos.

Перед нами автомобиль с современным дизайном, который похож на дизайн некоторых новых моделей крупнейших автопроизводителей. У него светодиодные фары и большие колеса. Впереди мы заметили шильдик ЗАЗ, а вот названия на нем нет никакого. Тем не менее, можно предположить, что это новый Lanos, передает today.ua.

Каким мотором может оснащаться новый Ланос? Думаем, что это могут быть небольшие агрегаты от Renault, ведь не зря же французы проявляют интерес к запорожскому автозаводу.

Пока ЗАЗ официально ничего не говорил о своих планах по возобновлению серийного производства легковых автомобилей. Однако, с конца 2019 года в Запорожье в рамках аудита, который проводила компания Renault, производился тестовый выпуск четырех моделей Lada. Чем закончился аудит – пока не известно.