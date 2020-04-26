В. о. директора «Енергоатому» Котін запросив щомісячну зарплату в 1,6 млн грн

Виконуючий обов’язки директора «Енергоатому» Петро Котін запросив щомісячну зарплату в 1,6 млн грн. Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк.

«Мені подобається, як у владу приходять люди. Нічого видатного не зробили, а насамперед вибивають собі шалену зарплату. Ось новий глава «Енергоатому» Петро Котін на Кабміні поставив питання про підвищення собі зарплати до 1 млн 600 тис. грн на місяць», — написала Василевська-Смаглюк.

Вона додала, що Котін 2 квітня став тимчасово виконуючим обов’язки директора концерну. При цьому ще роботи ніякої не показав. Нічого не досяг.