ЗМІ: Росія надіслала в Чехію спецагента з отрутою після знесення пам’ятника Конєву

Російський спецагент прибув до Праги (Чехія) три тижні тому, після того, як був знесений пам’ятник маршалу радянського Івану Конєву. Про це повідомляє чеське видання Respekt.

Спецагент прибув в аеропорт Вацлава Гавела з Росії, у нього з собою був дипломатичний паспорт РФ. Відзначається, що чоловіка чекала машина місцевого російського дипломатичного корпусу, на якій він дістався в посольство.

Джерела видання стверджують, що він їхав з портфелем, в якому був захований смертельний отрута рицин. За інформацією того ж джерела, колеги спецагента повинні були виїхати з РФ в різні частини Європи місяць-півтора тому.