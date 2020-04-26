ЗМІ дізналися про плани російських компаній спалювати зайву нафту.

Нафтові компанії РФ можуть почати спалювати нафту в рамках угоди ОПЕК+ за скорочення видобутку. Згідно з умовами угоди, з травня нафтовидобуток в країні повинна скоротитися на 23%.

За інформацією Reuters, компанії почнуть заморожувати найменш рентабельні родовища.

«Лукойл», що займає друге місце по видобутку в Росії, планує закрити кілька родовищ в Комі на дочірньому підприємстві «Лукойл-Ухтанефтегаз». «Славнефть» (дочка «Роснефти» і «Газпром нафти») може закрити родовища в Югрі.

При цьому, як зазначив провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков, частина запасів може бути втрачена. Передусім можуть постраждати ділянки в Поволжі та Західній Сибіру.

У ряді випадків нафту буде вигідніше добувати і спалювати, заявив представник однієї з нафтових компаній.