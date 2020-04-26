Модель Белла Хадид ошарашила поклонников откровенными фото

Карантин из-за заболевания COVID-19 притеснил многих людей в разных странах. Одними из самых легкоранимых в данной ситуации оказались представители шоу-бизнеса.

И если некоторые нашли себя в общении с пользователями, то другие, как например российская модель Белла Хадид решила остаться наедине с вэб-камерой, и попозировать подобно известной экс-певице из “ВиаГРА” Вере Брежневой.



Белла Хадид. Фото: скриншот Instagram

Возможно вдохновившись ею, а может так просто совпало, для целой домашней фотосессии и разделась Белла Хадид, сообщает Instagram-паблик Super.

Белла Хадид. Фото: скриншот Instagram

В чем модель коротает самоизоляцию мы узнали благодаря веб-съемке для дизайнерского бренда Jacquemus. Похоже, следующая неделя моды рискует пройти в таком же формате — уж очень всем понравилось сниматься, не выходя из дома.



Белла Хадид. Фото: скриншот Instagram

Поклонники довольно неоднозначно отнеслись к фотосессии модели. Некоторые уличили девушку в том, что она называет себя мусульманкой.



Белла Хадид. Фото: скриншот Instagram

Девушка прикрывалась сумочкой, либо цветами. На одном фото модель расставила ноги, а впереди поставила букет роз. Девушка оставила место для воображения, не подписав фото. Лишь указав, что работа дома делает ее счастливой.



Белла Хадид. Фото: скриншот Instagram

“Такое впечатление, что кроме голой *опы, и показать нечего!”, “И она ещё говорит: “Ребят, я мусульманка”, “Такая себе реклама”, “Всё замечательно, смелые фото”, ” Однозначно, нет”, – откликнулись поклонники.