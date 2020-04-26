Італія виходить з карантину: з 4 травня запрацюють підприємства

Конте підкреслив, що продовження жорсткого карантину може завдати дуже великої шкоди соціально-економічній структурі країни.

На початку наступного тижня Конте розповість про те, як Італія буде пом’якшувати найдовший у світі карантин, введений через пандемії COVID-19.

Уряд дозволить 4 травня відновити роботу великої кількості компаній – від виробників до будівельників. Ми не можемо продовжувати цей карантин, тому що ризикуємо нанести занадто великої шкоди соціально-економічній структурі країни,– заявив Конте.

Він зазначив, що відновлення навчання в школах раніше вересня неможливо, тому що багато вчителів старшого віку знаходяться в групі ризику.

Ми поки не в змозі відновити повну свободу пересування, але ми вивчаємо ослаблення нинішнього суворого режиму. Ми подбаємо про те, щоб надати більшу свободу пересування при збереженні гарантії запобігання і стримування зараження,

– сказав прем’єр.