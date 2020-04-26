У Київській області невідомі розбили вікно квартири і кинули всередину пляшку із горючою сумішшю

Невідомі здійснили наліт на квартиру журналіста в Київській області. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Інцидент стався в місті Тетіїв. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що зловмисники розбили вікно квартири каменем, а потім кинули пляшку з горючою речовиною, однак загоряння не сталося.

Прибула на місце слідчо-оперативна група виявила предмет, яким було розбите вікно і ємність, об’ємом 1,5 літра, від якої виходив різкий запах бензину. Під час нальоту зловмисників ніхто не постраждав, однак власник квартири пояснив, що це може бути пов’язано з його професійною діяльністю, оскільки він працює журналістом.

За фактом інциденту порушили кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 347-1 (умисне знищення майна журналіста) Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжили розслідування для з’ясування подробиць.