Міністерство інфраструктури оприлюднило список міст світу, з яких евакуюють українців

Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низькі спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб повернути додому українців.

Про це повідомило міністерство на своєму сайті. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, повернутися українці зможуть лише за умови обов’язкової обсервації протягом 14 днів після повернення у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції.

“Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку “Дій вдома” на платформі “ДІЯ”, – зазначив Криклій. Міста, з яких плануються рейсі: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Інформація про рейсі доступна на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Air Azur Ukraine, додали у міністерстві.