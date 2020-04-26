Після конфузу Трамп відмовився від прес-конференцій стосовно COVID-19

Дональд Трамп вважає, що щоденні прес-конференції з приводу пандемії COVID-19 у США не варті його часу. Більш того, глава Штатів звинуватив журналістів у тому, що вони ставлять йому «лише недоброзичливі питання, а потім відмовляються точно повідомляти правду або факти».

На думку Трампа, медіа отримують рекордні рейтинги, а американці не отримують нічого, крім фейків. Про це президент США написав у твіттері.

Тому Дональд Трамп не бачить сенсу в прес конференції.

Яка мета проведення нових конференцій Білого дому, коли медіа не ставить нічого, крім ворожих питань, а потім відмовляється точно повідомляти правду або факти. Вони отримують рекордні рейтинги, а американці не отримують нічого, крім фейкових новин. Не варто часу і зусиль, – написав Трамп.

Зауважимо, що раніше Трамп проводив прес-конференції в Білому домі з членами урядової робочої групи ледь не щодня. Іноді пресконференцію тривали більше 2 годин.