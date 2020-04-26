Уряд Шмигаля вирішило взагалі скасувати конкурс на посаду глави податкової

Кабінет міністрів дозволив призначити голову та заступника голови Державної податкової служби в результаті укладення контракту — конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, поки нового глави виберуть за результатами співбесіди.

Про це повідомляється в розпорядженні Кабміну.

«Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченко С. М. про необхідність призначення на вакантну посаду Глави Державної податкової служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби», — йдеться в документі.

Також в розпорядженні йдеться, що уповноваженим по проведенню співбесід буде заступник міністра фінансів Улютин.

13 квітня, приймаючи нову редакцію бюджету, депутати схвалили особливий режим призначення держслужбовців. Він припускає, що запропоновані комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією кандидатури на керівників державної служби розглядаються в першу чергу. Інші оголошені конкурси на посади державної служби, результати яких не оприлюднені, скасовуються.

Якщо обрана на конкурсі кандидатура не зайняла вакантне місце (її призначення відхилили або з інших причин. – ЕП), то державні службовці можуть призначатися на контрактній основі на період карантину.

Таким чином, уряд отримав можливість не проводити конкурсів на держслужбу під час карантину, а призначати тимчасових службовців за контрактом. У цьому разі особа призначається на посаду лише на певний строк, після завершення якого обов’язково повинно відбутися класичний конкурс.

Зараз ближче всіх до призначення на посаду голови митниці — екс-депутат від Соціалістичної партії і топ-чиновник часів Януковича — Сергій Цушко (який потрапляє під закон про очищення влади); на посаду голови податкової — «корінний фіскал» з досвідом роботи в податковій сфері Олексій Любченко.

Саме вони подали декларації на посади заступників міністра фінансів.

Співрозмовник ЕП в комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що Цушко «може зайняти посаду керівника митниці, але рішення на даний момент ще не прийнято».

Нещодавно Цушко назвав інформацію про своє призначення «провокацією».

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював голова Мінфіну Марченко і водив його в Офіс президента «на узгодження».