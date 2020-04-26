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Уряд Шмигаля вирішило взагалі скасувати конкурс на посаду глави податкової

26.04.2020

Кабінет міністрів дозволив призначити голову та заступника голови Державної податкової служби в результаті укладення контракту — конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, поки нового глави виберуть за результатами співбесіди.

Про це повідомляється в розпорядженні Кабміну.

«Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченко С. М. про необхідність призначення на вакантну посаду Глави Державної податкової служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби», — йдеться в документі.

Також в розпорядженні йдеться, що уповноваженим по проведенню співбесід буде заступник міністра фінансів Улютин.

13 квітня, приймаючи нову редакцію бюджету, депутати схвалили особливий режим призначення держслужбовців. Він припускає, що запропоновані комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією кандидатури на керівників державної служби розглядаються в першу чергу. Інші оголошені конкурси на посади державної служби, результати яких не оприлюднені, скасовуються.

Якщо обрана на конкурсі кандидатура не зайняла вакантне місце (її призначення відхилили або з інших причин. – ЕП), то державні службовці можуть призначатися на контрактній основі на період карантину.

Таким чином, уряд отримав можливість не проводити конкурсів на держслужбу під час карантину, а призначати тимчасових службовців за контрактом. У цьому разі особа призначається на посаду лише на певний строк, після завершення якого обов’язково повинно відбутися класичний конкурс.

Зараз ближче всіх до призначення на посаду голови митниці — екс-депутат від Соціалістичної партії і топ-чиновник часів Януковича — Сергій Цушко (який потрапляє під закон про очищення влади); на посаду голови податкової — «корінний фіскал» з досвідом роботи в податковій сфері Олексій Любченко.

Саме вони подали декларації на посади заступників міністра фінансів.

Співрозмовник ЕП в комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що Цушко «може зайняти посаду керівника митниці, але рішення на даний момент ще не прийнято».

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Нещодавно Цушко назвав інформацію про своє призначення «провокацією».

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював голова Мінфіну Марченко і водив його в Офіс президента «на узгодження».

 

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