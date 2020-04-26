Анатомія чуток: ПП як альтернатива карантину

Росія стала батьківщиною цифрового протесту, Кремль розпікає губернаторів і банкірів, а Ігор Сєчін, схоже, випустив з рук велику ділову газету.

Володимир Путін продовжує дистанціюватися від прийняття непопулярних рішень по боротьбі з епідемією COVID-19, при цьому відповідальність за виконання своїх благих, але не завжди детально продуманих побажань, старанно перекладає на губернаторів, а тепер ще і банкірів. При цьому, за словами кремлівського прес-секретаря Дмитра Пєскова, президент зовсім не хвилюється з приводу свого рейтингу, що б про це не писали ЗМІ і твердили різні аналітики.

Поки обійдемося без армії на вулицях

Влада не виключає ніяких варіантів розвитку подій з епідемією, в тому числі і тих, які можуть спричинити за собою необхідність посилення карантинних заходів. Як відомо, після режиму підвищеної готовності, який діє зараз, наступний крок — це оголошення надзвичайного стану (НС). Ця Тема активно обговорюється в суспільстві і не виходить з голови чиновників — це відчувається по їх настрою. Наприклад, підмосковна поліція, спростовуючи чутки про банди безробітних, які грабують людей похилого віку на виході з магазинів, уточнила, що ніякі екстрені заходи безпеки приймати не потрібно. У свою чергу, московський градоначальник повідомив, що він не бачить необхідності у введенні військ у російську столицю, як це сталося в деяких інших містах світу.

Таким чином, рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації точно поки не прийнято. При цьому є й альтернативний варіант — поширення системи цифрових пропусків, введений в столиці, на інші регіони. Такі плани викликали обурення у соцмережах, у першу чергу тому, що навіть влади інших регіонів, як ходять чутки, негайно почали пояснювати федеральному центру, що у них просто немає технічних можливостей для реалізації московської моделі карантину.

Однак цифрові пропуску в підсумку будуть введені приблизно у чверті російських регіонів. Інші, судячи з усього, ризикують зазнати жорсткій критиці з боку президента, який вже розніс, наприклад, губернатора Воронезької області Олександра Гусєва через занадто повільне будівництво нової інфекційної лікарні, після чого пішли розмови про неминучу відставку цього чиновника.

У свою чергу голова Московської області Андрій Воробйов розпікає в рамках відеоконференцій мерів міст свого регіону. Причому він чи то випадково, чи то свідомо, в ході однієї з таких розмов підтвердив чутки про те, що федеральний центр встановив цільові показники для регіональної влади. Один з них — так званий «індекс самоізоляції», який не повинен перевищувати трьох балів. Під це, мабуть, зараз все і намагаються підігнати ситуацію у великих містах.

При цьому ходять чутки, що карантин доведеться продовжувати і далі. Терміни, які зараз називаються, це ще нібито аж ніяк не межа. Росіяни, які раніше не особливо звертали увагу на досвід інших країн, тепер, орієнтуючись на ту ж Німеччину, починають прикидати що раніше червня вільно вийти з дому, можливо, не світить.

Банкіри для биття

Як кажуть у Кремлі з помітним роздратуванням сприйняли ініціативу опозиціонера Олексія Навального роздати понад 10 трлн рублів в якості прямої безоплатної допомоги населенню. Слідуючи за Дмитром Пєсковим, цю ідею підконтрольні державі ЗМІ почали називати популістською. Але в реальності, як каже джерело, близьке до адміністрації президента, «нагорі» розуміють, що додаткові компенсації все одно так чи інакше доведеться виплачувати. Проблема в тому, що передбачалося озвучувати позитивні рішення поступово. А тепер будь-яка заява президента буде оцінюватися через призму пропозицій Навального. При цьому щедрість уряду напевно виявиться більш скромною, ніж пропонує опозиціонер.

Парадокс ще й у тому, що великі російські банкіри (і колишні члени уряду) глави Ощадбанку Герман Греф і банку «Відкриття» Михайло Задорнов в один голос кажуть, що просто так роздавати гроші населенню, як в більшості країн Євросоюзу, США, Японії і багатьох інших країнах світу, влада не мають. І це начебто лягає на траєкторію «урядового курсу». Але при цьому Володимир Путін вибрав «хлопчиками для биття» саме банкірів, які, на його думку, занадто повільно реалізують вимоги уряду щодо видачі спецкредитов бізнесу.

На цю тему в уряді вже була гучна сварка. Спочатку міністр економічного розвитку Максим Решетніков особисто обдзвонив «найбільші банки» і з’ясував, що позику там отримати майже нереально. Потім його, як кажуть, за скаргою тих же банкірів, на засіданні уряду взгрел прем’єр Михайло Мішустін. А тепер ось всім відразу дісталося ще від президента.

При цьому розпорядження уряду, як ходять чутки, і правда не виконуються, а банки вважають, що це проблема держави, яку воно намагається перекласти на їхні плечі. Так само, як раніше переклала проблему фактичної виплати допомоги по безробіттю на плечі роботодавців, коли Володимир Путін оголосив «вихідні із збереженням виплати заробітної плати».

До речі, окремий, хоча пов’язаний з фінансами і банками слух стосується міністра Євразійської економічної комісії Сергія Глазьєва, колишнього радника президента, який нещодавно вибухнув власними антикризовими пропозиціями. У Центробанку його ідеї порахували настільки шкідливими, що попросили Кремль «знизити комунікаційну активність» видатного діяча, який, до речі, в 2004 році був суперником Володимира Путіна на президентських виборах.

Чим це скінчиться для Глазьєва поки невідомо. Але, як каже джерело, близьке до адміністрації президента, швидше за все, йому, що називається, «поставлять на вигляд» і попросять тимчасово притримати мову. Ніяких формальних санкцій до міністра ЄЕК російські влади не можуть, та й не будуть застосовувати.

Мітинги на Північному Кавказі і в інтернеті

Ще один сплеск роздратування в Кремлі викликали прояви протестної активності нового типу. У Владикавказі пройшов бурхливий мітинг проти самоізоляції — люди вимагали зняття всіх обмежень, стверджуючи, що коронавірус не небезпечний. «Це незаконна акція, яка може мати негативні наслідки для епідеміологічної обстановки», — заявив Пєсков. За повідомленнями ЗМІ, на мітингу було затримано кілька десятків осіб.

Одним з них став ініціатор цієї акції оперний співак Вадим Чельдиев. Його заарештували на два місяці, і він вже оголосив голодування. Раніше проти Чельдиева, який живе в Петербурзі, було порушено кримінальну справу про поширення фейків з-за роликів, в яких він висловлював сумнів в небезпеці коронавіруса. У зв’язку з цим Чельдиева затримали та конвоювали в Північну Осетію.

При цьому Академії молодих співаків Маріїнського театру, у якої вчився Чельдиев, спеціальним листом (яка з’явилася в соцмережах) повідомила міністра культури Північної Осетії, що цей чоловік ніколи не був солістом і ніколи не виступав на сцені Маріїнського театру, а через кілька місяців після надходження був відрахований за неуспішність та «агресивне ставлення до колег».

Можливою причиною всіх цих подій слухмейкеры називають боротьбу за пост глави Північної Осетії, в якій нібито бере участь голова уряду республіки Таймураз Тускаев, який шукає заступництва у самого відомого російського осетина — глави Маріїнського театру Валерія Гергієва, близького до Володимира Путіна.

Практично одночасно в Росія з’явилася нова форма вираження протестних настроїв — онлайн-мітинги. Почалося все в Ростові-на-Дону, де люди, використовуючи функцію «Балачки» додатки «Яндекс.Навігатор», почали масово ставити мітки біля будівлі обласної адміністрації та залишати коментарі з критикою того, як чиновники борються з епідемією. Потім подібні акції продовжилися в Єкатеринбурзі, Красноярську, Нижньому Новгороді, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Уфі, Москві.

Влада вже розмірковують про те, як припиняти подібну активність. У Держдумі кажуть, що цілком можливо, для цього буде потрібно приймати нові законодавчі заборони.

Хто володіє «Ведомостями»?

Ще один клубок чуток утворився навколо провідного ділового видання країни — газети «Ведомости». Після того, як російська влада заборонила іноземним власникам володіти медіа на території Росії, газета перейшла під контроль сім’ї медіаменеджера Дем’яна Кудрявцева, (який в свій час схожим чином брав участь у зміні кінцевого власника видавничого дому «Коммерсант»), а потім його сім’ї партнера Володимира Воронова.

В ході операції в виконуючим обов’язки головного редактора «Ведомостей» був призначений Андрій Шмаров, який тут же почав зачищати газету, в першу чергу, від публікацій про компанію «Роснефть», очолюваної Ігорем Сечіним. Відповідно, відразу пішли чутки, що саме Сєчін є реальним новим власником «Ведомостей» і стоїть за номінальними покупцями — головним редактором видання «Наша Версія» Костянтином Зятьковым і керуючим директором Arbat Capital Олексієм Голубовичем.

І раптом Голубович дав зрозуміти, що боротьба редакції з новим начальством за свободу слова, можливо, виграна і операція з продажу газети ніби як не буде завершена.

В якості пояснення такого повороту подій з’явилася версія, що кремлівські куратори медіа та внутрішньої політики Олексій Громов і Сергій Кирієнко якось хитро домовилися, причому лобової підхід у справі взяття під контроль норовливої редакції визнаний неефективним. У підсумку газету тепер придбають інші люди, хоча, напевно, теж близькі до Кремля. Правда, поки це лише чутки, і поразка на газетному фронті чолі «Роснефти» слухмейкеры ще не зарахували.