Вчителі восени пройдуть з учнями матеріал, який припав на карантин, – МОН

У вересні наступного навчального року у всіх школах МОН буде передбачене так зване коригуюче навчання: вчителі пройдуть з учнями матеріал, вивчення якого припало на карантин.

Про це розказала виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзійв інтерв’ю “Радіо Свобода”.

«Щоб вчителі мали можливість з’єднання з’ясувати, який матеріал, в якому об ємі опанували їхні учні, узагальнити цей матеріал, підсумувати. Тобто вони мають «діагностувати» ситуацію з тим матеріалом, з яким учні працювали під час карантину. І це буде тієї годину, коли вчителі зможуть, зрозумівши ситуацію, пояснити, повторити та узагальнити окремі тими для того, щоб вирівняти ситуацію з опанованим учбовим матеріалом», – сказала Мандзій. За словами очільниці МОН, навчальний рік у школах у дистанційній формі має завершитися в кінці травня.

«У червні точно не буде навчального процесу, буде закінчення навчального року, оформлення шкільних документів. МОН рекомендувало зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес у закладах освіти закінчувався в останній тиждень травня. Так і цього року. Уроки з використанням дистанційних технологій будуть відбуватися до кінця травня», – заявила вона.