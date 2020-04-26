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Одеську область накрило пиловою бурею

27.04.2020

Сьогодні, 26 квітня, шквальні вітер, який приніс циклон по імені Віллі, спровокував на півночі в Одеській області пылевую бурю.

Про це повідомляє сайт 048.ua.

Бурхливу стихію на відео зняли жителі села Ставрово в Окнянском районі Одеської області. Це явище стало можливим через антициклонів, які панували в Одеській області з початку осені 2019 року. Завдяки їм в регіоні утворилася посуха, а опади стали рідкісним явищем. Це в свою чергу призвело до зневоднення верхнього шару ґрунту, який легко піднімається в повітря при шкальных поривах вітру.

 

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