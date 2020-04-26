У Гонконзі поновилися акції протесту під час карантину

У Гонконзі, попри карантинні обмеження через коронавірус, 26 квітня поновилися антиурядові акції протесту.

В одному з торгівельних центрів Гонконгу зібралися декілька сотень демонстрантів, щоб висловити протест адміністрації регіону та уряду Китаю.

Це перша акція від початку спалаху коронавірусу, – передає Громадське.

Зазначається, що карантинні обмеження триватимуть щонайменше до 7 травня. Обмежувальні заходи включають заборону на масові заходи, альо дозволено збиратися учотирьох. Щоб не порушувати карантин, протестувальники збираються маленькими групами та дотримуються дистанції.