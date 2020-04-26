Шанси є, але їх небагато: злетить стратегічний бомбардувальник Ту-160М2

Деякі надії на успішне відновлення виробництва легендарного літака залишаються, щоправда, не зовсім зрозуміло, чи потрібен він російської армії

Як відомо, в Росії повним ходом йде створення Перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації (ПАК ТАК). Передбачається, що вже у 2025 році повинен злетіти прототип далекого бомбардувальника нового покоління. Він буде зроблений за схемою «літаюче крило» з широким використанням стелс-технологій, отримає дозвукову швидкість польоту, сучасну авіоніку і озброєння. Дальність машини, імовірно, складе ті ж 12-13 тисяч кілометрів, що і в сучасних стратегічних бомбардувальників, або ж перевершить цей рубіж.

Ця машина повинна буде з часом замінити нинішню основу стратегічної бомбардувальної авіації, а саме Ту-95МС і Ту-160. І це виглядає цілком логічним, погодьтеся – інакше навіщо взагалі створювати машину нового покоління?

Не дуже логічним у зв’язку з цим виглядає програма відновлення виробництва та модернізації надзвукового стратегічного бомбардувальника Ту-160 «Білий лебідь», затіяна з подачі міністра оборони Шойгу в 2015 році. Тоді, нагадаю, Міноборони планувало закупити 50 нових модифікованих бомбардувальників Ту-160М, а приблизно в 2023 році в повітря повинен був піднятися набагато більш просунутий варіант Ту-160М2. Ймовірно, з часом передбачалися вже або закупівлі оновленої версії, або модернізація існуючого парку бомбардувальників Ту-160 та Ту-160М до рівня М2.

Проте якось само собою вийшло, що плани щодо стрімкого відродження виробництва Ту-160 настільки ж стрімко розбилися об реальність. Проблеми, з якими довелося зіткнутися авіабудівникам, призвели до того, що повітря з працею були підняті тільки 3 з чотирьох, що залишилися з часів СРСР недобудованих машини. Одну з них у 2018 році навіть показали особисто Путіну, позначивши як Ту-160М, тобто, як вже модернізовану машину. Подейкують, прологом до цього показу стала фраза президента, адресована нашим військовим і авіабудівникам: – «Коли піднімете? Ви мені вже три роки обіцяєте». Знову ж таки, за непідтвердженими, але заслуговує довіри повідомленнями, з нового на літаку була тільки фарба.

З цим, звичайно ж, навряд чи погодяться деякі офіційні особи, причетні до даної програми модернізації. Більш того, з подачі деяких з них у ЗМІ пішла інформація, що президенту нібито вже показали прототип глибоко модернізованого бомбардувальника Ту-160М2, про що телеканали, газети, журнали та інтернет-портали з задоволенням і розповіли довірливому глядачеві. На ділі ж, знову за неперевіреною інсайдерської інформації від людей, близьких до КАПО ім. С. П. Горбунова, для того, щоб підняти літак у повітря, припало на час «роздягнути» кілька стройових машин, вузлів і агрегатів не вистачало катастрофічно.

Зрозуміло, на все це можна вірити або не вірити, але факт очевидний: ми за якоюсь потребою ведемо розробку ПАК ТАК, і одночасно з цим намагаємося запустити виробництво Ту-160 хоч в якійсь його модифікації. При тому, що відродження виробництва може виявитися дуже дорогим, оскільки, якщо вже називати речі своїми іменами, втрачено майже всі критичні технології. Зокрема, з 1993 року немає виробництва двигунів НК-32, хоча в Самарі їх ще вміють ремонтувати. Відсутній ряд виробництв, що належать до механізації крила, обробці титану, з якого робиться центроплан, і т. д. Немає, все це можна відродити, але питання, хто і за які гроші буде це робити, все-таки стоїть дуже гостро.

Напевно, щоб краще розуміти проблему, нам доведеться трохи сказати про те, що з себе представляє надзвуковий бомбардувальник Ту-160, а також про те, як і коли він створювався. Зокрема, це повинно трохи прояснити питання, чи дійсно нам так необхідна ця машина.

Історію цього літака можна відраховувати від 1967 року, коли Рада Міністрів СРСР прийняла постанову про початок розробки многорежимного міжконтинентального стратегічного бомбардувальника. Саме тоді були сформовані основні вимоги до нього, в тому числі дальність, швидкість (крейсерська і максимальна), висота польоту і корисне навантаження.

Спочатку над проектом працювали два ОКБ – Сухого і Мясищева. В ОКБ Туполєва він був переданий тільки в 1972 році, з урахуванням досвіду, який туполевцы отримали, працюючи над бомбардувальником Ту-22М і цивільним літаком Ту-144. Ескізний варіант бомбардувальника був затверджений в 1977 році, а до серійного виробництва справа дійшла тільки через сім років, в 1984-м.

До 1992 року, коли Борисом Єльциним було прийнято рішення про можливе припинення виробництва Ту-160, було побудовано в загальній складності 35 літаків. Велика частина з них, 19 штук, після розпаду СРСР залишилася на Україні. Останні серійні машини були передані у ВПС Росії в 1994 році. Серійне виробництво двигуна НК-32 для Ту-160 було припинено в 1993 році.

Всупереч деяким міфам, даний бомбардувальник лише з великими застереженнями можна називати найшвидшим у світі. Так, двигуни на форсажі дозволяють йому досягти швидкості 2М, і це значно вище швидкості більшості інших стратегічних бомбардувальників. Але такий режим веде до величезної перевитрати палива. Тому форсаж застосовується лише короткочасно, можливо для швидкого проходження через зони, контрольовані винищувальною авіацією супротивника. Що ж стосується великих відрізків дистанції, той тут Ту-160 трохи поступиться навіть американському дозвуковому B-52. Тому розмови про стрімке виході даного бомбардувальника на рубежі пуску ракет все-таки слід сприймати з певною іронією. Але для забезпечення живучості літака і, як наслідок, можливості виконати поставлене перед ним завдання, сверхзвук справа корисна.

Але якщо говорити про перевагу сверхзвуке перед високою скритністю, питання відразу стає дискусійним. Імовірно, ПАК ТАК зможе нітрохи не менш (а то і більше) ефективно долати складні ділянки маршруту, на яких можлива зустріч з ворожими винищувачами. Просто тому, що його набагато складніше буде помітити. І питання про те, чи варто ділити не найбільший бюджет на дві програми, потенційно зіставні за кінцевими термінами їх реалізації, залишається відкритим…

Тут можна багато чого сказати про те, що Ту-160 перевірений часом і війнами, але насправді і тут не все так райдужно: єдиним випадком їх бойового застосування були події в Сирії, коли Ту-160 випустили по бойовиках кілька ракет Х-101. Зрозуміло, це було зроблено з великою дистанції, навіть не входячи в повітряний простір інших країн, щоб не піддавати літаки навіть мінімального ризику, та строго кажучи, дані пуски скоріше відносяться до випробувальних, ніж до бойових. Причому, випробовувалися в першу чергу крилаті ракети, їх надійність після декількох років зберігання у військах, з самим літаком все було більш-менш зрозуміло.

Отже, на сьогоднішній день ми маємо приблизно наступне: перший дійсно модернізований Ту-160М піднявся в повітря тільки 2 лютого цього року. Літак з ім’ям «Ігор Сікорський» піднявся з аеродрому КАПО ім. Горбунова, провів у повітрі 34 хвилини і не піднімався вище 1500 метрів. Для першого випробувального польоту – цілком нормально, причепитися тут не до чого.

Правда, ця машина зроблена на основі одного з чотирьох фюзеляжів, що залишилися на КАПО ще з радянських часів. Рівень модернізації теж під великим питанням: за наявними даними, на машині встановлено нове навігаційне обладнання, нова система управління двигунами і новий комплекс управління озброєннями. А це не тягне навіть на нову літеру в назві: такі модернізації зазвичай проводяться штатно, шляхом заміни одного обладнання на інше.

Поки що не все зрозуміло і з двигунами. Передбачається, що на Ту-160М2 повинні поставити модифіковані двигуни НК-32-02, більш економічні і мають більший ресурс. Проблема в тому, що серійне виробництво цих двигунів не налагоджено, і як скоро це станеться, поки не ясно.

Правда, є і обнадійлива інформація. Справа в тому, що зацікавленість військових у цих двигунах досить висока: передбачається, що силова установка для ПАК ТАК також буде зроблена на основі модифікованого НК-32. На його основі планується зробити і двигун для Ан-124 «Руслан», виробництво якого хочуть відновити на Ульяновському заводі. Крім цього, НК-32-02 можуть поставити і на бомбардувальник Ту-22М3. В результаті з’являється досить широке поле діяльності для самарських двигунобудівників, що вселяє певний оптимізм.

Також стало відомо, що на КАПО ім. Горбунова запущені печі з випалювання титану, тобто, є надія на відновлення компетенцій, втрачених за останні 25 років. Крім того, в останні роки там була проведена масштабна модернізація торкнулася не менше 40% всіх виробничих потужностей.

А значить, деякі надії на успішне відновлення виробництва Ту-160 все-таки залишаються. Залишається тільки відповісти на питання «навіщо?», і можна буде закінчити статтю на оптимістичній ноті.

Насправді, є два можливі відповіді на це непросте питання. Відповідь перший, насправді, не дуже оптимістичний, але все-таки дуже близький до реальності.

На жаль, досить високі шанси на те, що робота за проектом ПАК ТАК сильно затягнеться, і він не злетить в 2025-му році, ні п’ятьма роками пізніше. На користь цієї версії говорять як наші бюджетні складності, так і історія з Ту-160М2. Саме прагнення наших військових збільшити кількість і якість вже не самих молодих літаків може говорити про те, що найближчим часом замінити їх буде нічим. І тоді це прагнення виправдано.

Друга відповідь трохи більш оптимістичний. Справа в тому, що Ту-160М2 можуть пристосувати для носіння гіперзвуковий аэробаллистической ракети «Кинджал». У цьому разі ВКР Росії отримають дуже потужний «хірургічний інструмент» великого радіусу дії: радіус в 6-7 тис. км, плюс 2000 радіус дії ракети. Нічого подібного інші носії, а саме Су-34 і Ту-22М3, забезпечити не можуть при всьому бажанні.

А оскільки дальність аэробаллистической ракети «Кинджал» напряму залежить від висоти й швидкості польоту його носія, варіанти з її розміщенням на Ту-95МС чи ПАК ТАК виглядають не дуже вигідно.

Правда, у цьому випадку ми повинні бути впевнені, що з «Кинджалом» у нас все просто чудово, що вирішені всі проблеми з наведенням і точністю ракети, вона може працювати як на стаціонарних, так і мобільних цілей начебто надводних кораблів. Якщо так, цьому можна тільки порадіти…

Але все-таки в цьому варіанті забагато «якщо»…