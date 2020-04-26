У Києво-Печерській лаврі від коронавіруса померли 3 ченця

Зараз більшість священнослужителів одужали.

У Києво-Печерській лаврі, де стався спалах коронавіруса, від захворювання померли троє ченців. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

За словами Климента, інфікування коронавірусом виявили близько сотні людей на території лаври. Всього на території монастиря знаходяться близько 150-200 ченців.

«Три людини померли. Це ченці. Вони були госпіталізовані… Міністерство охорони здоров’я опублікувало дані, що захворіли близько 100 чоловік (у лаврі — ред.). А скільки їх насправді, тестування ми не проводимо, всі дані в Моз. Ті дані, які відомі, це близько 100. Всього ченців у лаврі десь 150-200, але захворіли лише близько сотні», — розповів він.

При цьому, як стверджує митрополит, більшість осіб, які захворіли на COVID-19, вже одужали.