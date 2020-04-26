Моз про карантин: у разі різкого зниження захворюваності завершимо раніше

Моз розглядає перехід відразу до третього або четвертого етапу

У разі різкого зменшення захворюваності коронавірусом карантин в Україні може завершитися раніше, ніж було заплановано урядом. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами головного санлікаря, в разі стрімкого зменшення кількості нових випадків коронавіруса Україна може перейти відразу до третього або четвертого етапу виходу з карантину в рамках плану Кабінету міністрів.

«Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій чи на четвертий етап», — заявив Ляшко.