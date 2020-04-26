Південнокорейські експерти вважають, що лідер КНДР живий, але отримав травму

На тлі чуток про погіршення здоров’я і навіть смерть лідера КНДР Кім Чен Ина, південнокорейські експерти схиляються до версії про те, що глава республіки отримав травму, яка не є загрозою його життю.

Про це в неділю, 26 квітня, розповів професор Університету північнокорейських досліджень Сін Чжондэ, передає РИА «Новости».

«Я схиляюся до версії, що зараз мова йде про травму, не загрожує його життю», — заявив Чжондэ.

Варто відзначити, що інформація про погіршення стану здоров’я Кім Чен Ина з’явилася з-за того, що він пропустив церемонію вшанування попереднього корейського лідера Кім Ір Сена 15 квітня. Проте професор нагадав, що глава КНДР не раз пропускав офіційні заходи. Так, в 2014 році він не був присутній на звітному засіданні партії. Тоді причиною була операція на щиколотці.

«Але, скажімо, навіть якщо Кім Чен Ин просто впав і пошкодив обличчя, то тим більше йому було б важко здатися на людях. Після операції на щиколотці в 2014 році північнокорейський лідер напевно якийсь час був з гіпсом і, може, використовував милицю. Тому з’явився в хроніці він вже після того, як остаточно одужав», — сказав Чон Сон Чжан, директор Центру північнокорейських досліджень в Інституті Сечжона