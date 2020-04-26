У Чорнобильській зоні вогонь знищив понад 11 тис. гектарів лісу, — Зеленський

Президент зустрівся з працівниками ДСНС України

У Чорнобильській зоні вогонь знищив понад 11 тис. гектарів лісу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Київську область, передає прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський облетів на вертольоті ділянку, який постраждав внаслідок пожежі. Після цього президент зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження та вручив державні нагороди 22 рятувальникам.

«Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з вертольота, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас — герої», — сказав Зеленський, звертаючись до рятувальників.

Крім того, глава держави додав, що вогонь знищив понад 11 тис. гектарів лісу.