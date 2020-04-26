Саакашвілі впевнений, що в Раді наберуться необхідні голоси для його призначення на посаду віце-прем’єра

Михайло Саакашвілі вважає, що у Верховній Раді України буде достатньо голосів для того, щоб він обійняв посаду віце-прем’єр-міністра з реформ, незважаючи на те, що в Раді стверджують зворотне. Саакашвілі каже, що налаштований оптимістично.

Про це Саакашвілі сказав в ефірі програми «Реальна політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Україна 24» увечері неділі.

«Я вважаю, що голоси зберуться. Я дуже оптимістично налаштований. Просто не було мобілізації фракції («Слуга народу» – Ред.), це як з корабля на бал раптом зайшла несподівано для всіх це подання, і люди були розгублені», — розповів колишній президент Грузії.

Саакашвілі зазначив, що у нього була цікава зустріч з фракцією «Слуга народу».

«На виборах (парламентських 2019 року – Ред.), коли я побачив, що моя партія «Рух нових сил» забирає там 2-3% у «Слуги народу», але при цьому не проходить у парламент, я закликав наших виборців, багато тисяч українців голосувати за «Слугу народу», щоб відібрати у них монобольшінство. Я як би свій пасивний внесок у це вніс», — зазначив він.

За словами Саакашвілі, на зустрічі з ним і прем’єр Денис Шмигаль сказав, що хотів би, щоб була краща комунікація між урядом і парламентом.

«Я був депутатом кількох скликань у Грузії, був віце-президентом ПАРЄ, і розумію, може бути, більше багатьох інших людей роль парламенту. Україна парламентсько-президентську державу, тому більшість ініціатив має виходити від парламенту», — зазначив він.

Саакашвілі також повідомив, що у мене була в неділю «хороша зустріч зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, якого вважає дуже перспективним українським політиком.