Росію змусять спалювати «зайву» нафту

Дрібні російські нафтові компанії ризикують втратити можливість продавати видобуту нафту, в приватних бесідах керівники деяких з них зізнаються, що вже приготувалися спалювати свою сировину за непотрібністю покупцям, пише «Лента» з посиланням на Bloomberg.

Опитані виданням профільні аналітики відзначили, що спостерігається в даний час на ринку брак сховищ залишає нафтовикам занадто вузький простір для маневру. Вони можуть зупинити видобуток, але це зажадає занадто великих витрат, на які навряд чи зможуть піти незалежні компанії, оскільки вони набагато перевищують їх звичайну собівартість видобутку і транспортування.

При цьому російські нафтопереробні заводи також не стануть купувати все що видобуваються обсяги, оскільки теж стикаються з падінням попиту та дефіцитом потужностей для зберігання, які заповнені їх нафтопродуктами. Великі компанії стикаються з тими ж проблемами, проте вони можуть розраховувати на допомогу держави, яка вважає їх надто важливими для національної економіки.

Раніше незалежні виробники вже поскаржилися уряду на те, що з-за занадто низьких цін внутрішнього ринку збут продукції стає для них збитковим: податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) перевищує ціну.

20 квітня ціна ф’ючерсного контракту на барель американської нафти WTI з поставкою в травні вперше в історії опустилася нижче нуля і досягла мінус 40 доларів. Така ситуація склалася через рекордно низького попиту і брак сховищ у всьому світі.

Раніше стало відомо, що середньодобовий видобуток нафти з конденсатом в Росії зросла 22 квітня ще на 0,6 відсотка у порівнянні з попереднім днем. Виходить, що хтось нарощує видобуток? Навіщо? Якщо нафта вже нікуди дівати. Щоб спалювати?

— Виходить, що так — в Сибіру запалають гігантські багаття, — вважає директор інституту ЄАЕС Володимир Лепьохін.

— Міненерго дало вказівку нафтовикам скоротити за травень видобуток нафти на 20%, і великі компанії, звичайно ж, змушені будуть консервувати багато родовища. Що ж стосується дрібних нафтових компаній, то їм простіше дійсно спалювати нафту, ніж витрачати гроші спочатку на консервацію свердловин, а потім на відновлення видобутку. І це ще не найгірший варіант, оскільки найгірший полягає в тому, що в окремих випадках можливий злив нафти в місцеві озера і річки. Ситуація в Росії настільки безконтрольна, що я допускаю і такі наслідки.

«СП»: — Чому спалювати нафту дешевше, ніж знижувати видобуток?

— Зупинка однієї свердловини коштує від 400 до 500 тисяч рублів — і цих свердловин тисячі і десятки тисяч. І навряд чи компанії, які в найближчі місяці будуть ставати банкрутами, підуть на такі витрати. Передбачається, що в «чорній» зоні сьогодні знаходиться не менше 130 компаній, загальний обсяг нафти, що видобувається яких становить 4% всієї російської видобутку. Саме їх, я думаю, зобов’яжуть спалювати свою нафту, хоча, ще раз повторю, проконтролювати організований відхід з ринку дрібних компаній дуже складно.

«СП»: — Що буде з цими дрібними компаніями? Чи переживуть вони цю кризу? Багато їх у країні? А крупних це ніяк не зачепить?

— При цьому відхід з ринку дрібної рибки не вирішить проблеми необхідного скорочення видобутку нафти. У цьому сенсі «Роснефти», «Лукойлу», «Сургутнафтогаз» і іншим китам напевно доведеться вдатися до заходів консервації частини своїх родовищ за державний рахунок. Альтернатива — продаж частини своїх активів закордонним компаніям, зокрема Китаю.

«СП»: — Раніше незалежні виробники вже поскаржилися уряду на те, що з-за занадто низьких цін внутрішнього ринку збут продукції стає для них збитковим: податок на видобуток корисних копалин перевищує ціну. А передбачали цю ситуацію, коли вводили податковий маневр?

— Передбачали російські компанії таку ситуацію — питання риторичне. Капіталіст у прагненні отримати прибуток, як правило, качає нафту навіть в умовах прийдешньої катастрофи. Він ніколи не думає про завтрашній день, а тим більше — про післязавтрашньому. (Ось і сьогодні, незважаючи на зрив угоди з ОПЕК на початку березня, зростання видобутку нафти в Росії триває донині). Але це при звичайному капіталізмі. Що ж стосується бандитського капіталізму, який склався в Росії, то це джин, якого складно засунути назад у пляшку. Кинути халяву або її продати задешево нинішнім російським нуворишам буде шкода, ось чому слід приготуватися не тільки до спалювання нафти, але і до її сливам в сибірські болота самим варварським способом.

«СП»: — Нова угода змінить ситуацію?

— Саме по собі вступ Угоди з ОПЕК+ чинності не може змусити російських нафтовиків скоротити видобуток нафти. Вони будуть чинити опір до останнього. У Росії немає людей, здатних прийняти по відношенню до них жорсткі заходи. Так що нафтовиків зупинить тільки жорстка рука світового ринку. Організованого відходу галузі до зниженими обсягами видобутку не вийде — буде неорганізований відхід за принципом «рятуйся, хто може!» з усіма названими мною витратами.

«СП»: — Раніше стало відомо, що cреднесуточная видобуток нафти з конденсатом в Росії зросла 22 квітня ще на 0,6 відсотка у порівнянні з попереднім днем. Хто саме нарощує видобуток? Навіщо?

— Хто в нинішніх умовах нарощує видобуток? Та всі, хто може. Це при звичайному капіталізмі при зростанні конкуренції виробник знижує на першому етапі продажні ціни, а на другому — скорочує виробництво. А при бандитському і монополистическом капіталізмі виробник, навпаки, прагне спочатку підвищити ціни для споживача (він думає, що так більше заробить), а коли план провалюється, прагне продати підприємство. Недавня виплата акціонерам «Роснефти» дивідендів за 2019 рік у розмірі понад 300 млрд. рублів — це, як я вважаю, передпідготовки до продажу цього активу закордонним компаніям і можливого втечі ряду акціонерів в інші бізнеси. Схоже, «Зовнішекономбанк» на прохання Сечіна зараз посилено шукає, кому б продати до 25% «Роснефти». Готується до продажу частини своїх акцій і «Лукойл», хоча Алекперов публічно всіляко спростовує цю перспективу. Так що я не виключаю переходу нафтової галузі Росії або її частини в чужі руки вже до осені цього року.

Втім, деякі експерти до перспектив вимушеного спалювання нафти ставляться скептично.

— Не знаю на яких «керівників» посилається «Стрічка», — говорить заступник генерального директора Інституту Національної енергетики Олександр Фролов.

— Буквально вчора я спілкувався з представниками однієї з наших великих компаній, вони досі вважають оптимальні варіанти скорочення. Спалювання серед цих методик немає.

«СП»: — Що тепер буде з дрібними компаніями? Коли вводили «податковий маневр» думали про наслідки для них?

— ПВКК, на який посилаються незалежні гравці, переглядається щомісяця. Конкретний розмір податку залежить від середньомісячної ціни на нафту марки Urals (близько 29 доларів в березні) і середнього курсу долара. Відповідно, розмір податку становитиме близько 3,5−3,6 тис. за тонну або приблизно 491 рубль за барель. Треба розуміти, що незалежні гравці продають нафту за 6,5 долара за барель або дешевше? Якщо так, то це, безумовно, викликає глибоке співчуття, але наступного місяця, податок буде нижче. А потім угода ОПЕК+ і тих країн створить умови для стабілізації ринку. Хоча моментального зростання цін не буде, але доведеться почекати всього декілька місяців.

В цілому, ситуація з великим податковим маневром, в рамках якого відбувається поступове підвищення ставки ПВКК, виглядає неоднозначною. М’яко кажучи. Паралельно з підвищенням ставки податку знижується експортне мито. Тобто основний податковий тягар переноситься всередину країни — на сектор видобутку. А вводився великий податковий маневр під приводом, що він допоможе знизити залежність нашої економіки від перепадів цін на світовому ринку нафти. Подібна логіка спочатку була дещо хибною і не відповідала інтересам ні нафтових компаній, ні простих споживачів, так як зміни в податковій системі фактично провокували наших нафтовиків менше переробляти і більше вивозити сирої нафти. Тому до сформованій системі почали на стадії проектування приробляти безліч милиць.

Поточна ситуація і повинна показати, наскільки розумним насправді був маневр.

Іронія полягає в тому, що при підрахунку коефіцієнта, вписаного в НДПІ, необхідно відняти із середньомісячної ціни нафти 15, а різницю помножити на курс рубля. Цікаво подивитися, що буде, якщо середня ціна виявиться менше 15.

«СП»: — Великі компанії поки не переживають? Їм це не загрожує?

— Великі компанії мають вертикально інтегровану структуру, тобто вони охоплюють практично весь ланцюжок створення вартості — від видобутку до реалізації нафтопродуктів кінцевим споживачам. У цьому сенсі їм простіше. Справа не тільки у великих фінансових подушках безпеки. Хоча і це важливо. Так, у деяких компаній, які не входять у велику трійку, але представляють велику величину на російському ринку, капіталізація менше лежить на рахунках обсягу грошових коштів. Куди важливіше, що їм буде простіше пережити період скорочення видобутку за рахунок відновлення попиту на нафтопродукти, який почнеться після відміни обмежувальних заходів, пов’язаних з COVID-19. Тобто люди почнуть більше їздити, заправляти свої автомобілі, купувати каву на заправках. Нагадаю, що один тільки кава приносить «Роснефти» і «Газпром нафти» більше 3 млрд рублів виручки в рік.

Події останніх 12 років вже кілька разів доводили, що робити ставку тільки на нафту — це смертельна помилка. У цьому сенсі невеликим компаніям, які тільки видобувають сировину, апріорі важче.

«СП»: — Навіщо російські компанії раптом почали нарощувати видобуток? До чого це призведе?

— Ні до чого. Угода починає діяти з 1 травня. Все, що нарощують до цього моменту не суперечить угоді.

«СП»: — Як вступ в силу угоди вплине на ситуацію? Чи врятує дрібні компанії від збитків? Як скоро почне відновлюватися попит?

— Попит почне відновлюватися після відміни обмежувальних заходів. А вступ в силу угоди ОПЕК+ дозволить створити умови для стабілізації цін і основу для їх поступового зростання при відновленні попиту. В принципі, чекати стабільного зростання цін варто не раніше середини осені. Якщо вони виростуть раніше — це буде майже диво.