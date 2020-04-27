У Чернівецькій області за добу померли п’ять осіб з підозрою на коронавірус

За добу у Чернівецькій області зафіксували 33 нових випадки зараження коронавірусом. Серед них шестеро дітей. В області померли п’ятеро людей, у яких підозрювали вірус.

Про це повідомили у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації.

Всі померлі мали підозру на коронавірус і пневмонію.

«Серед них: чоловік 1957 року народження; чоловік 1952 року народження; жінка 1937 року народження; чоловік 1942 року народження; жінка 1955 року народження», — йдеться в повідомленні.

В цілому, за останню добу на Буковині зафіксували 33 нових випадку коронавіруса, в тому числі в шістьох дітей.

«Географія поширення нових випадків: Чернівці — 11; Глибоцький район — 9; Сторожинецький район — 8; Новоселицький район — 1; Хотинський район — 1; Вижницький район — 3», — зазначили в ОДА.

Чернівецька область лідирує за кількістю інфікованих Covid-19 — з початку епідемії коронавірус виявили у 1341 людини.