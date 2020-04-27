Коронавірус наніс другий удар по «Газпрому» і «Роснафти»

У Росії — нова напасать. Ціла серія спалахів коронавирусной інфекції зафіксована на підприємствах, які займаються видобуванням корисних копалин, у тому числі газу і нафти. Для компаній це загрожує вимушеними карантинами, зрушеннями в графіках роботи, збільшенням витрат.

Ризик того, що коронавірус в підсумку вдарить по видобутку і обернеться новими втратами бюджету, теж існує, адже факт залишається фактом: кількість заражених на нафтогазових родовищах зростає.

Один з найгучніших випадків — спалах в Уватском районі Тюменської області. «На території Тюменської області зареєстровано 290 випадків захворювання нової коронавирусной інфекцією. З них 14 випадків захворювання зареєстровано на родовищі, розташованому в Уватском районі. Рівень захворюваності свідчить про наявність ризиків поширення нової коронавирусной інфекції, в тому числі у вахтових селищах при здійсненні поетапної перехватки персоналу», — повідомила 21 квітня головний санлікар Тюменської області Галина Шарухо.

На наступний день всіх хворих госпіталізували в Тобольську. Росспоживнагляд, в свою чергу, опублікував нові приписи для підприємств нафтогазової галузі: забезпечити мінімально можливу чисельність працівників, тимчасово усунути від робіт осіб старше 65 років і тих, хто має хронічні захворювання, забезпечити обсервацію працівників перед початком вахти на строк не менше 14 діб у спеціально пристосованих будівлях.

Інформацію про спалах в Уватском районі уточнила компанія «РН-Уватнефтегаз», яка входить до складу «Роснефти». З’ясувалося, що позитивні тести на COVID-19 зафіксовані на Західно-Эпасском родовищі, всі хворі — підрядники.

«Для запобігання розповсюдження інфекції два житлових містечка підрядної організації, розташованих в районі кущових майданчиків Західно-Эпасского родовища, закриті на карантин. Проведена дезінфекція і санітарна обробка всіх приміщень, у тому числі місць проживання працівників, які захворіли», — повідомили в «РН-Уватнефтегаз».

Тривожна ситуація склалася на Ямалі, де багато хто заразилися коронавірусом — це вахтові робітники з об’єктів на території регіону.

За даними на 24 квітня, всього на родовищах Ямало-Ненецького автономного округу зафіксовано 133 випадку коронавіруса. Лідером стало одне з родовищ Тамбейской групи. Яке саме — не повідомляється, але інформаційне агентство «ЯмалПРО» робить висновок, що «мова йде про велику спалаху коронавіруса на родовищі Новатека».

Взагалі, перші випадки зараження на території ЯНАО були зафіксовані в селищі Пангоди, який розташований недалеко від газового родовища Ведмеже (більша частина його мешканців працює в місцевих підрозділах «Газпрому»). Звідси хвороба розійшлася по інших населених пунктах. Злі язики називають «нульовим пацієнтом» начальника Медвежинского газопромислового управління «Газпром видобуток Надим» Дениса Чудопала, який нібито повернувся з-за кордону і не став сидіти вдома 14 днів. Правда, в прес-службі компанії цю інформацію спростовують: у лютому-березні Чудопал територію округу не залишав, захворів на пневмонію, тести на коронавірус виявилися негативними.

За офіційною версією, рознощиками коронавіруса на Ямалі стали прості робітники, які підчепили його в інших регіонах Росії. «Хворі з Пангод, всупереч распространяемому в інтернеті думку, не були за кордоном — я сам це перевірив через запит в прикордонну службу», — запевняє губернатор округу Дмитро Артюхов.

В Якутії відбулося масове зараження вахтовиків на Чаяндинське родовищі, що належить «Газпром видобуток Ноябрьск». Інформацію про це підтвердив глава республіки Айсен Миколаїв. За його рішенням вся територія Чаяндинского нафтогазоконденсатного родовища (НГКР) закрита на карантин: тут працює пропускна система, обмежена вільне пересування людей (виключення зроблені для тих, хто забезпечує безперервність роботи родовища). Для виїзду працівникам потрібно отримати негативний результат тесту на коронавірус.

«На Чаянде до останнього приховували підозра на коронавирусную інфекцію і тільки після того, як місцева влада забили тривогу, підлеглі генерального директора ТОВ «Газпром видобуток Ноябрьск» Ігоря Крутікова, які до цього вголос боялися вимовляти словосполучення «коронавірусна інфекція», почали ворушитися, — пише «ЯмалПРО». — Виходить, що із-за безвідповідальності топ-менеджерів «Газпрому» на стратегічному родовищі стався спалах коронавіруса?

Рядові працівники виявилися замкнені у своїх кімнатах, часто без елементарних зручностей. При цьому начальство продовжує через свої прес-служби поширювати мантру про те, що «ситуація під контролем», а промисел продовжує працювати в «штатному режимі».

Вогнище поширення коронавіруса виник на Приобському родовищі. У двох вахтових селищах на карантині знаходяться близько 850 людей, більше ніж у ста з них підтвердився невтішний діагноз. «Захворіли не тільки вахтовики, які працювали на Приобському родовищі, але і співробітники охорони. Вони, в свою чергу, заразили свої сім’ї», — зазначає керівник управління Росспоживнагляду по ХМАО Майя Соловйова. Про серйозність ситуації свідчить той факт, що інспектувати її приїжджав заступник Сєчіна — віце-президент «Роснефти» з промислової безпеки, охорони праці та екології Крістоф Нерінг. Другий у регіоні вогнище коронавирусной інфекції зафіксовано неподалік від Приобки — на Ваховском родовищі «Томскнафти». Там на карантині сидять майже 470 вахтовиків.

Діагноз підтвердився також у кількох працівників «АГД Даймондс» на гірничо-збагачувальному комбінаті ім. Ст. Гриба Архангельської області — найбільшому родовищі алмазів. У всіх випадках офіційні представники влади і самих компаній заявляють, що ситуація під контролем. Але масштаби поширення коронавирусной інфекції на російських родовищах не можуть не викликати тривогу. Аж надто багато вогнищ.

Причому виникають вони там, де ризик підхопити коронавірус повинен бути мінімальним — ізольовані території з низькою щільністю населення. До того ж, саме стратегічно важливі компанії на зразок «Газпрому» і «Роснафти» повинні застосовувати на своїх виробництвах найсуворіші заходи безпеки. Було це зроблено? У світлі останніх новин питання здається риторичним.

У Міністерстві енергетики РФ ще 20 березня створили оперативний штаб з протидії коронавирусной інфекції на чолі з Новаком. Очевидно, цей орган так само поділяє частину відповідальності за ситуацію на російських родовищах. Але зараз не час шукати винних. Головне питання слід сформулювати наступним чином: чи може поширення COVID-19 призвести до падіння видобутку на російських родовища? Досі жодна компанія не заявила, що коронавірус змусив її серйозно змінити плани. Всі вони діють за принципом: «Здоров’я не на шкоду промисловості».

«Я вважаю, що російські компанії та уряд будуть намагатися робити все, що в їх силах, щоб підтримувати виробництво на очікуваних рівнях, навіть ціною збільшення кількості змін, несення всіх медичних витрат на інфікованих, пропозиції додаткової оплати праці з-за підвищеної небезпеки», — вважає голова паризького відділення Aperio Intelligence Георгій Волошин, слова якого наводить інформаційне агентство S&P Global Plats.

За іронією долі, пандемія коронавіруса вже боляче вдарила по російській нафтогазовій галузі як такої — саме через неї у світі катастрофічно знизився попит на енергоресурси. Тепер COVID-19 б’є по окремих російських родовищ. Інакше як темними нинішні часи для нафтовиків і газовиків не назвеш.