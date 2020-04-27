В Узбекистані мають намір витіснити російську мову з прикладу України, Латвії та Литви

Міністерство юстиції Узбекистану розробило законопроект, який передбачає штрафи для посадових осіб за невикористання державної мови у процесі діловодства. Згідно з текстом законопроекту, штрафи можуть скласти від двох до п’яти базових розрахункових величин, прийнятих в республіці, тобто приблизно від $40 до $110. Це пропонується зробити за рахунок доповнення ст. 42 «Порушення законодавства про державну мову» Кпап республіки.

У суботу, 25 квітня, законопроект був опублікований на державному порталі СОВАЗ (система оцінки впливу актів законодавства). На ньому жителі республіки можуть висловлювати свою думку щодо законопроектів. Як зазначено в профайлі документа, на обговоренні він пробуде до 10 травня.

Крім нинішньої і пропонованої редакції ст. 42 Кпап на сторінці законопроекту є графа «Пояснення», в якій зазначено, на яких законодавства країн орієнтувалися розробники документа. Це Україна, Латвія, Литва, а також Таджикистан. Їх досвід з питання про використання державної мови названий «позитивним». При цьому з українських нормативних актів автори привели в приклад закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», прийнятий у квітні 2019 року.

Мін’юст Узбекистану пояснює актуальність доповнення статті Кпап тим, що, хоча єдина державна мова в республіці — узбецький, «в даний час в деяких державних установах діловодство ведеться не державною мовою, а на іншому». На якому саме «іншому», відомство не пояснює, проте немає сумнівів, що мова йде про російською мовою. Про це йдеться і в коментарях до законопроекту на порталі СОВАЗ.