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Як могла виглядати Чорнобильська зона і Прип’ять, якщо б не вибух

27.04.2020

У мережі показали, як місто Прип’ять, який став примарою з-за аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році, міг виглядати, якби ПП не сталося.

Картинки, створені художником Андрієм Гупсой за допомогою графіки, з’явилися в Telegram-каналі «Харків 1654»

На зображеннях видно процвітаюче місто, в якому люди відзначають свята і живуть звичайним життям. Також поруч розмістили справжні фото Прип’яті – різниця відразу впадає в очі.

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

 

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