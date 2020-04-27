Як могла виглядати Чорнобильська зона і Прип’ять, якщо б не вибух

У мережі показали, як місто Прип’ять, який став примарою з-за аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році, міг виглядати, якби ПП не сталося.

Картинки, створені художником Андрієм Гупсой за допомогою графіки, з’явилися в Telegram-каналі «Харків 1654»

На зображеннях видно процвітаюче місто, в якому люди відзначають свята і живуть звичайним життям. Також поруч розмістили справжні фото Прип’яті – різниця відразу впадає в очі.

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654

Харків 1654