У США доповнили список вірогідних симптомів коронавіруса

Федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань США внесли шість нових позицій у переліку ймовірних симптомів коронавіруса. В список були додані озноб, тремтіння з ознобом, м’язовий біль, головний біль, запалення в горлі, а також зниження нюху або смаку.

На основі даних федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань в США був розширений список вірогідних симптомів коронавіруса.

Раніше в переліку були включені жар, кашель і утруднене дихання. Тепер до цих симптомів додали озноб, тремтіння з ознобом, біль у м’язах, головний біль, запалення в горлі, а також зниження нюху або смаку.

Американцям рекомендується негайно звертатися до медиків у чотирьох випадках: утруднене дихання, біль у грудях, раніше не спостерігалася розгубленість, синюшний колір обличчя або губ.