Ізраїль послабив карантин: відкриваються перукарні та ресторани

Закладам громадського харчування дозволили продавати їжу на винос

Ізраїль частково послабив карантинні обмеження, ресторанів і салонів краси дозволили знову відкритися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

З сьогоднішнього дня в Ізраїлі відновили роботу перукарні, салони краси і деякі магазини. Магазини в торгових центрах повинні залишатися закритими, ресторанам дозволили продавати їжу тільки на винос.

Всі підприємства, яким дозволено відкритися заново, зобов’язані дотримувати прийняті урядом правила поведінки персоналу і клієнтів під час карантину. Штраф для порушників становить 2000 шекелів (близько 570 дол).

При цьому в країні залишається обов’язковим носіння медичних масок у громадських місцях. Поліції дозволено штрафувати порушників без попередження.