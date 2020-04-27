Чому нафта може подешевшати до мінус 100 доларів за барель

Існує ймовірність, що світові ціни на нафту впадуть до мінус 100 доларів за барель. Таку думку висловив нафтовий аналітик Mizuho Bank Підлогу Сэнки, який ще в березні попереджав про можливість негативних цін на сировину.

Його прогноз грунтується на динаміці заповнення світових сховищ нафти. За цією динамікою, за даними агентства Bloomberg, стежить супутник Sentinel-1, який відстежує по всьому світу обсяг сировини в резервуарах з плаваючою дахом.

Sentinel-1 посилає радіолокаційний сигнал, отримує дані, і з їх допомогою виробляє розрахунок кількості нафти в кожному конкретному сховище. Так от, розрахунки свідчать про те, що місця в резервуарах залишилося дуже небагато.

“Сховища будуть заповнені в кінці травня або початку червня”, – говорить Флоріан Талер з дослідницької фірми Oilx, яка використовує вищевказані супутникові дані. Причому, ці розрахунки можуть виявитися не зовсім точні, оскільки навіть наявні вільні ємності, швидше за все, вже заброньовані трейдерами.

Крім того, необхідно розуміти, що заповнення світових сховищ відбувається нерівномірно. Система резервуарів являє собою сукупність маленьких і великих хабів зберігання, сполучених трубопровідної або морський інфраструктурою.

Нафта необов’язково повинна заповнити всі світові сховища до межі

І великі вузли, від яких залежать ціни, заповнюються швидше. У світі є чимало сховищ, в яких ще є місце для нафти, але їх масштаб і значимість набагато нижче головних хабів.

На американському ринку все зводиться до Кушингом (штат Оклахома). Там знаходиться пункт розподілу ф’ючерсного контракту на нафту WTI. У місті, який можна вважати “трубопровідним перехрестям США”, знаходиться дюжина нафтобаз.

Їх ємності вистачить, щоб вмістити 80 млн барелів нафти. Причому загальна місткість усіх комерційних американських нафтосховищ перевищує 600 млн барелів. Але біржові ціни на WTI залежить майже виключно від стану резервуарів Кушинга. Якщо вони переповнені, неважливо, що багато інші ще порожні – вартість американського еталона все одно руйнується.

Інші важливі світові нефтехабы, які близькі до заповнення: Роттердам (переробний центр Західної Європи), кілька островів у Карибському басейні і Сінгапур. Так от, найбільша в Роттердамі компанія, яка зберігає нафту, – Royal Vopak NV. І, за словами фінансового директора компанії Джерарда Паулидеса, “наявні потужності практично повністю заброньовані”.

Правда, трейдери активно перетворюють супертанкери у тимчасові плавучі сховища, але цих ємностей вистачить ненадовго. Враховуючи все вищевикладене, нафтові ціни в районі мінус 100 доларів за барель до середини червня вже не здаються чимось немислимим.